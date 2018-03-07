【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二上升，盤中交投震蕩，因美國政府就特朗普是否推進關稅計劃給出混淆的信號。道瓊斯指數微升至 24,884 點；標準普爾指數上升 0.3% 至 2,728 點；納斯達克指數上升 0.6% 至 7,372 點。美國白宮國家首席經濟顧問宣佈辭職。

油價週二微升，受助於美元走弱，但被原油庫存增加的預期部分抵消。紐約 4 月期油微升至每桶 62.60 美元。API 於盤後公佈上週美國原油庫存增幅超出預期。金價上升，有消息指韓朝將舉行首腦會晤且朝鮮或願與美國討論去核化，但貿易戰不確定性仍抑制美元。紐約 4 月期金上升 1.2% 至每盎司 1,335.2 美元。

香港和內地股市週二上升。煤炭股及基礎金屬股跑贏大市；高鑫零售（6808.HK）股價大跌 8.9% 拖累百貨超市股逆市下跌。個股方面，融創中國（1918.HK）預計 2017 年股東應佔溢利按年增長超 240%，股價上升 5.5%；彩星玩具（869.HK）去年股東應佔溢利倒退且削減派息，股價大跌 11.3%。恒生指數上升 2.1% 至 30,511 點，國企指數上升 2.7% 至 12,312 點，香港股市成交金額減少 1.7% 至 1,165 億港元。上證綜合指數上升 1.0% 至 3,290 點， 滬深兩市成交金額增加 29.6% 至 4,996 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 恒騰網絡（136.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年淨利潤同比大幅增長約 19 倍至約 1.1 億港元（上半年扭虧為盈錄得淨利潤 2,451 萬港元），主要受惠於互聯網社區家居業務的迅猛發展、家居業務服務的社區數量大幅增長、及新發展的互聯網材料物流業務之貢獻。

◇ 吉利汽車（175.HK）公佈 2018 年首兩月銷量為 265,332 部，按年增加 38.5%，並達至公司 2018 年全年銷售目標 158 萬部之 16.8%。

◇ 五礦地產（230.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長約 40% 至 7.2 億港元（上半年按年上升 53.8% 至 4.0 億港元），主要受惠於經營業務持續提升及房地產業務毛利率大幅增加所致。現價相當於 6.8 倍 2017 年市盈率。

◇ 湯臣集團（258.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長約 40% 至 12.3 億港元（上半年按年大增 1.2 倍至 4.8 億港元），主要受惠於出售收益，但被經營收益下降所部分抵消。現價相當於約 5.9 倍 2017 年市盈率。

◇ 恒大健康（708.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年淨利潤同比將大幅增長 4-5 倍至 2.9-3.5 億港元（上半年按年大增 4.1 倍至 7,961 萬港元），主要受惠於健康板塊中養生谷健康會員體系不斷完善、會員數目大幅增加，因此銷售養生空間的收入大增。

◇ 碧桂園（2007.HK）公佈 2018 年首兩個月合同銷售金額、合約銷售面積及合約銷售均價分別為 1,238 億元人民幣、1,362 萬平方米及每平方米 9,093 元人民幣，同比分別增長 41.9%、36.3% 及 4.1%。

◇ 裕華能源（2728.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比大幅增加（上半年按年急升 10.4 倍），主要受惠於能源貿易銷售收入增加，及開始營運新的油輪運輸業務。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)