〈花蓮強震〉台開協助花蓮業者解決受震損的石材暫存及去化

2 月 6 日發生花蓮強震造成花蓮石材業遭受整體震損金額逾 40 億元，台開 (2841-TW) 集團董事長邱復生今 (6) 日表示，台開主動無償提供台開洄瀾灣園區 6000 坪場域，供震損業者暫時存放廢石材，為協助石材業者去化損壞的石材，應用在台開花蓮洄瀾灣園區的各項開發建設。

邱復生指出，像台開在花蓮開發的「新天堂樂園」的內裝，將充份運用震損石材來鋪成大理石地板等，符合台開集團充分回收再生利用之開發準則，也會協助接洽相關開發單位多利用震損石材。未來花蓮港租用的港口倉庫，也會利用震損石材，計劃鋪設「0206 大地震紀念人行道」。

花蓮光華樂活園區石材業前理事長許文卿表示，這次 206 花蓮地震，可說是受損最嚴重的一次，造成滿地之成堆破碎石材，讓石材業者損失相當慘重，地震發生後到現在一個月，仍持續清理震損石材，今天仍可看到卡車載來一車車碎石材，感謝台開提供廢石材暫存，否則業者也不知道要放哪裡。花蓮擁有豐富的大理石資源，從 50 年代開始發展石材業，經歷了數十年的發展，已成為花蓮縣主要的產業，與觀光並列花蓮兩大經濟命脈。

台開集團看好花蓮強震後之觀光業的復甦與成長契機，將全力趕工「新天堂樂園」，計劃於今年年中分階段對外開放運營，同時日前甫取得花蓮洄瀾灣旅館商店街建照，也將搶蓋「樂多坊」(Fun House) 系列旅館」，在預鑄鋼構之樂多坊旅館總計有 183 間客房與 188 個單位貨櫃商店街，總面積近 5000 坪，將成為花蓮新型態住宿休閒娛樂中心。