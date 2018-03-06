淡季加工作天少 TPK2月營收月減45.5% 首季拚獲利

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (6) 日公布 2 月自結合併營收 52.13 億元，年減 19.1%，月減 45.5%；累計今年前 2 月合併營收 147.78 億元，年增 5.04%；由於第 1 季為傳統淡季，加上 2 月農曆年假工作天數減少，造成單月營收月減幅度大，法人預期今年首季營收季減約 35-40%，單季營收約 205-210 億元，營業利益率損平，單季力拚小幅獲利。

宸鴻去年稅後純益 24 億元，每股純益 6.63 元，擺脫連續 2 年虧損；法人預期今年營運先蹲後跳，上半年因新舊產品交替，處於淡季，下半年在新產品量產上市下，表現將優於上半年，預期全年營收不會太差。

獲利部分，在同業價格競爭下，宸鴻今年如果要維持去年水準，必須放大出貨量，或提升良率及生產效率，因此具有相當的挑戰性。

蘋果供應鏈上半年營運較淡，觸控雙雄都到影響，GIS-KY 業成 (6456-TW)2 月合併營收 55.3 億元，月減 40.55%，年減 10.56%，創下去年 2 月以來近 1 年新低；累計今年前 2 月合併營收 148.32 億元，年增 27.88%；法人推估，首季營收恐季減 40%。