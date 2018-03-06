致和證預計4月轉上櫃 計畫建構基金代銷平台

以南部市場為營運基礎的區域型券商致和證 (5864-TW) 今 (6) 日舉辦上櫃前業績發表會，預計 4 月轉上櫃，致和證指出，雖不易快速提升市占率，但客戶大多黏著度高，獲利穩健，未來將持續提高經紀業務收益，並活化自有不動產，不排除處分或與異業結盟合作逐步出租，也計畫與基富通合作建立基金代銷平台。

致和證於南部地區深耕經紀業務市場長達 28 年，經紀客戶以自然人為主，占比達 90% 以上，於 2009 年登錄興櫃掛牌交易，目前全台共有 9 家營運據點，包括台南 5 家，高雄 1 家和台北 3 家。

致和證營收主要來自對投資人提供服務所收取的手續費、利息收入和自行買賣證券獲得的資本利得、股利收入等，經紀市占率約 0.25%；2015 年至 2017 年每股純益 (EPS) 分別為 0.13 元、0.91 元、0.59 元。

致和證去年各項業務以經紀業務占 66% 最高，自營業務 32% 居次，由於台股日均成交量年增近 4 成，使經紀業務手續費、利息收入分別年增 45%、21%，

不過，去年收益 3.58 億元，年減 9.68%，致和證說明，主要是因自營、承銷相關證券出售淨利和按公允價值衡量淨利衰退。

致和證表示，公司以精實適中的營運規模、強化客戶關係管理、口碑行銷三大重點經營，未來將伺機結合 FinTech 和 AI 兩大面向發展，惟目前電子下單比重僅 20%，仍有不少努力空間。

另外，致和證有意尋找併購標的；而期貨經紀也已轉為元大期貨的交易輔助人 (IB)，以降低成本、費用並提高期貨業務收益。