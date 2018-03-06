手錶「秒嗶」付款！Garmin Pay攜手6大銀行、一卡通攻穿戴支付

行動支付邁入新紀元！繼手機「秒嗶」消費成為熱潮後，現在最夯的是戴手錶出門血拼購物去。智慧手錶品牌 Garmin 繼 2016 年首度投入支付領域，與一卡通合作推出全台首款支付手環後，看好行動支付與穿戴支付需求，下周三 (3/14) 將攜手台北富邦等 6 大銀行與 iPASS 一卡通，共同宣布穿戴支付平台「Garmin Pay」正式上線。

Garmin 於 2016 年首度投入支付領域，與一卡通合作推出全台首款支付手環，動卡率更高達 95%，廣獲市場好評。看好行動支付與穿戴支付需求，Garmin 下周將攜手台北富邦、台新、中國信託、玉山、國泰世華、聯邦等六大銀行與 iPASS 一卡通，共同發展全台首發的台灣首發跨信用卡與票證支付的穿戴支付平台「Garmin Pay」。

值得一提的是，Garmin 今 (2018) 年定調支付應用為重點發展方向，台灣也是 Garmin Pay 全球第一個同時開通信用卡與票證支付的國家，顯見 Garmin 看好台灣的行動支付發展。

雖然「Garmin Pay」還未正式上線，但是台新銀行搶先宣布與 Garmin 合作，台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，台新銀行一直不斷在引進多元支付工具以提供客戶最完整的行動支付平台與場域，相信 Garmin Pay 的加入能夠讓客戶透過 Garmin 智慧腕錶進一步體驗到更加便捷的支付方式。

近幾年運動風氣盛行，穿戴式裝置的配戴逐漸成為顯學，除了藉由穿戴裝置輕鬆感應完成付款外，台新銀行樂見民眾重視身體保健，適時掌握自己相關的生理數據；此外， 現在使用 Garmin Pay 綁定台新卡，即日起至今年 6 月 30 日止，還可享 cama café 第二杯五折優惠 (限同飲品同容量)。

包國儀強調，台新銀行希望藉由與 Garmin 新科技的合作，帶給客戶更多不同的支付加值體驗；Garmin Pay 功能除首款 vívoactive 3 GPS 智慧腕錶外，Garmin 也即將支援 Forerunner 645 專業音樂跑步腕錶等更多腕錶，讓支付智慧腕錶成為標準配備，並提供行動支付外的智慧通知、久坐提醒、睡眠記錄與多種運動模式的心率及活動數據紀錄。

北富銀今天也宣布將與 Garmin 合作，北富銀表示，交易時將手錶靠近刷卡機，即能輕鬆秒嗶完成付款。除了刷卡外，Garmin Pay 也兼具一卡通功能，可在便利商店小額消費或搭公車、捷運等，也具有多種運動測量等功能。

北富銀表示，Garmin Pay 加卡方式簡便，只要用手機下載「Garmin Connect」App，且不限 ios、Android 手機皆可連結 Garmin Pay 手錶進行設定，綁定流程同現在的 Apple Pay、Samsung Pay 一樣，在綁定信用卡後，未來只要戴手錶出門，在有感應式刷卡機的店家消費，例如家樂福、大潤發、康是美、屈臣氏等，就能付款。

外界也關切 Garmin Pay 的支付安全，北富銀指出，Garmin Pay 的支付安全經過特別設計，凡使用者脫下手錶，Garmin Pay 功能即自動失效，當使用者再次戴上手錶，需重新輸入自行設定的密碼，才能使用行動支付功能。Garmin Pay 經密碼驗證後，手錶戴到哪，就能嗶付到哪。24 小時內僅第一次交易需輸入密碼，後續消費過程不需再輸入密碼，除非使用者脫下手錶才需重新輸入密碼。