中國銀監會下調商業銀行貸款損失準備率 由150%調整為120%-150%

路透報導，兩位消息人士週二透露，中國銀監會近日發文正式下調商業銀行貸款損失準備監管要求。其中，將撥備覆蓋率監管要求由 150% 調整為 120%-150%，貸款撥備率監管要求由 2.5% 調整為 1.5%-2.5%。中國媒體去年曾報導，在利潤下滑、信用風險升高的背景下，銀行撥備覆蓋率已顯著下滑，部分銀行逼近 150% 的監管紅線。在差異化監管思路下，七家上市銀行將被動態調整撥備覆蓋率，降至 130%-140% 不等；其中，五家國有大行均可能下調撥備。



一位消息人士指出，各銀監局可以自行決定對轄內商業銀行貸款損失準備監管要求作出調整，但調整後需要在五個工作日內向銀監會報備。文件內容顯示，各級監管部門在上述調整區間範圍內，按照 “同質同類”、“一行一策” 原則，明確銀行貸款損失準備監管要求。



文件並明確，在確定單家銀行具體監管要求時，應考慮貸款分類準確性、處置不良貸款主動性及資本充足性三方面的因素。「根據單家銀行處置的不良貸款與新形成不良貸款的比例，對積極主動利用貸款損失準備處置不良貸款的銀行，可適度下調貸款損失準備監管要求。對資本充足率不達標的銀行，不得下調貸款損失準備監管要求。」



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