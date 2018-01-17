中國銀監會主席：打擊不法金融集團的行動還沒結束

中國銀監會主席郭樹清表示，中國銀行業目前主要的問題是規範的股東管理和公司治理未同步跟上銀行業改革的腳步，並痛批少數不法分子透過複雜架構，虛假出資、循環注資，違規構建龐大的金融集團，誓言要依法嚴肅處理，意味著去年以來的打擊行動還將持續下去。

郭樹清周三接受《人民日報》專訪指出，有的股東甚至把銀行當作自己的提款機，肆意進行不正當關聯交易和利益輸送，這些不法行為都已經成為國家深化金融改革、維護銀行業穩定的重大障礙。

郭樹清上任近一年來，針對惡劣的公司治理、違反貸款政策、交叉持有金融產品的風險擴大，展開連串的除弊行動，並加強對銀行業的控制。

目前中國銀行業的亂象包括股東不作為、不到位，從而導致內部人控制問題，以及少數股東亂越位、胡作為，亂意干預銀行正常經營。

郭樹清強調，要深化銀行業改革的重點是完善公司治理結構，除了要加強股權管理和董事會建設之外，並要積極探索具有中國特色的現代銀行制度。

德國商業銀行駐新加坡經濟學家周浩表示，郭樹清此番改革最大的障礙是將會損害在目前環境下的企業集團利益，希望中國能夠採取措施直接解決這些問題。

去年， 中國當局就已施展鐵腕，分別拘捕明日控股、安邦保險集團的負責人肖建華和吳曉輝，轟動一時。

今年元月稍早，中國國有企業中信國安集團以 14 億美元 (約 90 億元人民幣) 收購肖建華旗下的恆投證券，並下令「明日控股」將其旗下眾多金融資產切割。

中國相關部門並要求安邦減少其在國民生銀行和招商銀行的股份，以遵守銀行持股新規定。