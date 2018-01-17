中國銀監會主席：「灰犀牛」和「黑天鵝」威脅中國金融穩定

路透報導，對於下一步中國銀行業將如何防範化解金融風險，中國銀監會主席郭樹清最新表示，需要著力降低企業負債率，抑制居民部門槓桿率；嚴格規範交叉金融產品，繼續拆解影子銀行；並繼續遏制房地產泡沫化傾向，主動配合地方政府整頓隱性債務。《人民日報》週三刊登對郭樹清專訪內容指出，當前銀行業主要問題是規範的股東管理和公司治理沒有同步跟上，少數不法分子透過複雜架構、虛假出資、循環注資，違規構建龐大的金融集團，已經成為深化金融改革和維護銀行體系安全的嚴重障礙，必須依法予以嚴肅處理。「當前，中國金融體系的風險總體可控，但由於多種原因，仍然處於風險易發多發期，面臨的形勢依然複雜嚴峻。銀行不良資產反彈壓力較大，相當多金融機構內控機制不健全，影子銀行存量依然較高，違法違規金融行為還時有發生，經濟社會生活中的不健康現象和國際上的各種不確定因素都可能對金融體系形成衝擊。由此構成的『灰犀牛』和『黑天鵝』隱患威脅著中國的金融穩定。」



對此，郭樹清指出，銀行業要加強對各類風險的防範和化解，努力促進形成金融和實體經濟、金融和房地產、金融體系內部三個方面的良性循環。



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