華通2月營收31.22億元優於預期 首季表現將超越去年同期

華通 (2313-TW) 去年第 4 季受惠供貨蘋果 iPhone X 類載板帶動，營收創下新高紀錄，該公司今 (6) 日公布 2 月營收為 31.22 億元，月減 31.13%，年減 15.08%，累計前 2 月營收 76.54 億元，年增 1.41%，超越法人預期。

同時，華通累計前 2 月營收 76.54 億元，年增 1.41%，法人預期，華通首季營收將優於去年同期的 112.15 億元，且第 2 季營收再向上攀高，2018 年營收將呈現逐季成長的態勢。

華通雖進入第 1 季淡季，1 月及 2 月營收也下滑到 50 億元以下，華通已調配接單量與產能，今年首季以「不加班」、員工正常休假為重要營運原則，預計在第 1 季產能利用率仍以維持 8 成為重要目標。

至於華通在今年首季的營運產品重點在於 HDI(高密度連結板) 及軟硬結合板，應用產品別也以筆電、手機及平板電腦為主，3 月中、下旬則有第一波對中國品牌手機 PCB 的出貨，第 2 季則有明顯的美系客戶新款筆電用板的交貨，忙碌的生產自 3 月起展開。

華通 2017 年營收為 539.64 億元，創新高，年增 18.56%，第 1 季對蘋果訂單均依原有訂單量出貨。華通去年前 3 季營收 370.19 億元，毛利率 14.63%，稅後純益 23.27 億元，每股稅後純益 1.95 元，毛利率年增 2.55 個百分點。華通將於本周公布去年財報，法人估華通去年的每股純益將超越 3.1 元的水準。