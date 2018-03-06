保險規劃聚焦3面向 小資族首選高CP值定期險

婦女節即將到來，康健人壽總經理暨執行長邵駿崴 (Tim Shields) 建議，女性朋友應趁年輕時，為自己累積健康與保障兩大帳戶，其中保險規劃部分，小資女建議選擇定期險，職業婦女選擇混搭型保險，而長青女力族則需照護型保險。



邵駿崴表示，女性朋友在規劃保險時，可依自身的收支狀況、未來需求和人生風險等三個面向，在投保前作審慎評估，以避免花了大錢卻買不到足夠的保障。

其中，在保險商品選擇上，建議小資族可規劃定期保險，邵駿崴指出，小資族趁年輕需具備足夠的基本保障，考量預算有限，購買保險時，要以最低成本買到足夠的保障，定期保險擁有低保費、高保障的特性，高 CP 值最適合收入固定的小資族。

此外，意外傷害保險也是小資女必備的保障，提早規畫意外保障將財務風險轉移給保險公司，以免不幸事故發生為家人父母帶來沉重負擔。

而職業婦女則適合婚搭型保險，透過多樣組合轉嫁不同風險。邵駿崴表示，現今職業婦女比例越來越高，若是生病除了醫療開支外，還會衍生無法工作產生的薪水損失，因此，建議透過「混搭」多樣保險商品，再利用定期險拉高保額至少能保障家庭未來 10 年以上的生活費用，以降低未來生活的不確定性，若經濟上許可的話，不妨也透過投資型保險來累積子女教育基金。

至於長青女力族，可透過照護型保險提高銀髮生活保障。邵駿崴說，長青女力族離退休不遠或是已經退休的族群，對醫療照護的需求提高，建議此族群可選擇一次給付特定疾病的保險產品，保險金可用在醫療、看護或養護中心費用，除了本身有更好的照顧之外，也能減輕家人心理與經濟上的負擔。