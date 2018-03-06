大片缺席 奧斯卡收視率跌至歷史新低

摘要：今年約有 2650 萬觀眾收看了第 90 屆奧斯卡獎頒獎典禮，較去年減少 19%，創下奧斯卡有史以來最低收視率。下降的收視率一方面和電視用戶退訂有關，另一方面也和本次提名影片缺少票房成績亮眼的大片有關，許多觀眾對提名影片並不熟悉。

據 Hollywood Reporter 報導，美國時間周日晚，約有 2650 萬觀眾收看了第 90 屆奧斯卡獎頒獎典禮，這一數字較去年減少 19%，創下奧斯卡有史以來最低收視率。

這也是尼爾森公司自 1974 年開始統計奧斯卡頒獎禮收視率來，觀看人數首次跌到 3000 萬人次以下。

（過去 10 年奧斯卡頒獎典禮收視率 圖片來源：Hollywood Reporter）

據上述報導，轉播奧斯卡頒獎典禮的 ABC 電視台在當天晚上 8 點到 11 點之間的家庭平均收視率為 18.9，較去年下降了 16%。

2017 年奧斯卡頒獎典禮的隔夜收視率為 22.4，最終觀看人數達到 3290 萬人次。

彭博援引分析師觀點認為，下降的收視率一方面和電視用戶退訂有關，另一方面也和本次提名影片缺少票房成績亮眼的大片有關，許多觀眾對提名影片並不熟悉。

今年獲得最佳影片獎的《水底情深》在北美的票房收入僅為 5745 萬美元。提名影片中只有《逃出絕命鎮》(Get Out) 和《敦克爾克大行動》(Dunkirk) 在美國國內票房收入超過 1 億美元。

在今年之前，奧斯卡頒獎典禮最低收視紀錄出現在 2008 年，當年觀看奧斯卡頒獎禮的僅有 3200 萬人次。

1998 年奧斯卡頒獎典禮創下史上收視人數最多的記錄，觀看人數達 5530 萬人次，那一年北美票房收入達 6.6 億美元的《泰坦尼克號》囊括了包括最佳影片在內的 11 項奧斯卡獎。

實際上，收視率下滑並不是奧斯卡獨有的問題。今年的第 75 屆美國電影電視金球獎頒獎禮收視率也下滑了 5%，職業橄欖球大聯盟的「超級盃」比賽收看人數也較去年減少 7%。

但和另外兩項收視率較高的大獎格萊美獎和金球獎相比，奧斯卡頒獎禮的收視率還是有絕對的優勢。據統計，今年１月頒發的格萊美獎收視人數為 1980 萬人次，同月頒發的金球獎收視人數為 1900 萬人次。

『新聞來源／華爾街見聞』