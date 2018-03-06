台彩推3款刮刮樂搶市 共10個頭獎200萬元 總獎金逾16 億元

台彩今（6）日宣布推出 3 款售價 100 元、200 元的刮刮樂新品，共 10 個頭獎 200 萬元，總獎項逾 490 萬個，總獎金超過 16 億元。

其中，刮刮樂新品「超級 777」每張售價 200 元，共有 5 局遊戲，玩家有機會贏得雙倍獎金，此款共有 5 個頭獎 200 萬元，還有超過 19 萬個 1,000 元（含）以上的獎項，總中獎率 30%。

刮刮樂「心花朵朵開」每張售價 200 元，共有 5 個頭獎 200 萬元，票面以愛心及色彩繽紛的玫瑰花為主題，受女性消費者青睞，遊戲刮區共有 8 個，高達 8 次中獎機會，玩法為「刮二中二」，只要刮出 2 個相同金額，即得該獎金，總中獎率 35%。

每張售價 100 元的「剪刀石頭布」則提供 5 個頭獎 30 萬元，遊戲玩法為民眾熟悉的剪刀石頭布，共有 5 局遊戲、5 次中獎機會，總中獎率為 33%，還有超過 20 萬個 500 元（含）以上的獎項。

此外，春節限定發行的「1,000 萬年終獎金」刮刮樂第 1 個頭獎千萬大獎，獎落台北市和平東路上的彩券行，根據台灣彩券統計，至 3 月 2 日為止的，6 個千萬元以上的大獎還有 4 個未現身。