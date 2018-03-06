川普貿易戰果然厲害 專家料本周4大央行措辭將很鴿派

本週有 4 大央行公佈貨幣政策決議，此外，美國聯準會 (Fed) 將公佈褐皮書，且有包括杜德利在內重量級人物發表講話，可謂名副其實的「央行週」。專家指出，在當前圍繞貿易戰憂慮愈演愈烈的情況之下，各主要央行措辭可能會相對較為謹慎，這種鴿派姿態可能會推動美元反彈，從而對金價構成打壓。

FX168 財經網報導，金道集團投資研究主管鄭廣複週一 (5 日) 表示，本週有 4 家央行將會公佈議息結果，週二 (3 月 6 日) 是澳洲央行 (RBA)，本週三 (3 月 7 日) 是加拿大央行 (BOC)，週四 (3 月 8 日) 及週五 (3 月 9 日) 則分別是歐洲央行 (ECB) 及日本央行 (BOJ)。

他指出，澳洲對美國出口達 13 億美元的鋼品及 6250 萬美元的鋁品，因此難免受到關稅措施影響，由此預計 RBA、BOC 及 ECB 都會在這次利率會議聲明中，表達對美國發動貿易戰的憂慮，短期內定必不會考慮升息，甚至計畫中的退市時間也可能延長。

鄭廣複表示，看淡歐元、澳元及加元的短期走勢，歐元兌美元仍很大可能跌破 1.2205 的雙頂頸線，下探 1.18 水準；澳元兌美元傾向失守 0.77，測試 0.7380 水準。

歐元兌美元走勢

BK 資產管理公司 (BK Asset Management) 外匯策略董事總經理 Kathy Lien 週一撰文指出，歐洲央行本週將召開貨幣政策會議，投資者將急切地想看他們是否會改變自己的前瞻性指引。儘管目前存在一些鷹派言論，但有報導稱，鑒於貿易局面緊張、股市動盪和經濟活動普遍放緩，歐洲央行將等到夏季才會改變前瞻性指引。

巴克萊 (Barclays) 分析師週一撰文指出，本週歐元的焦點從政治風險轉移到歐洲央行會議。我們相信，4 月份的會議更有可能看到該央行措辭的變化。

此外，本週 Fed 將公佈經濟褐皮書，此前 Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 曾表示，目前美國經濟良好，將支持美元利率進一步上升。投資者需關注褐皮書對美國經濟方面的展望，這或將極大地影響市場對 Fed 3 月份升息的信心，目前 Fed 今年 3 月升息 25 個基點至 1.5%-1.75% 區間的概率為 83.1%。

川普上週四 (1 日) 宣佈，計畫對鋼材進口徵收 25% 關稅，對鋁材徵收 10% 關稅，中國、加拿大和歐洲交易夥伴為之憤怒，揚言報復。

由於貿易戰憂慮，大型投機者一直在增加美元的空頭倉位，而基準 10 年期美國國債也同樣遭到唾棄。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的資料顯示，1 月末美元淨空倉自 2011 年以來首次突破 100000 份合約，自那以來，大型投機者增加對於美元的看空押注。

金價與美元保持著強勁的負相關性。週一由於美元走強，蓋過了義大利大選結果產生的不確定性以及對可能發生貿易戰的憂慮，現貨黃金小幅下跌 0.2%，週二亞市早盤小幅回升至 1321 美元附近。

現貨黃金走勢

彭博週一引述 Bubba Trading 創始人兼首席市場策略師 Todd 'Bubba' Horwitz 表示，金價正處在 1300-1365 美元的震盪區間內，而當前位於該區間下檔交投。上週四金價下探該區間底部後迅速反彈，並在日線收下一根錘子線。不過，就當前的情況而言，可能預示著金價會下探 1240 美元低位。

DollarCollapse 專欄作家、著名分析師 John Rubino 日前撰文指出，投機者依然極為看多黃金。與此同時，商業交易則極為看空，空單部位比多單多 1 倍。從歷史上看，這是金價大幅下跌的一個鋪墊。