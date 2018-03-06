拖欠多筆航油款 海航遭供應商「斷油」

界面新聞記者獲悉，近日，華南藍天航空油料有限公司下發了《關於對海南航空控股股份有限公司停止供油的函》，據該份文件顯示，海航於2017年10月起至今，一直未按照合同約定支付油款，已嚴重違反雙方簽訂的合約，該公司多次采取電話、登門協商、發送催款函和律師函等方式進行催收，並向中國國際貿易仲裁委員會提出仲裁申請並得到立案受理，但迄今仍未收到海航支付但足額欠款，且欠油款仍持續增加。

而該公司也向海航發出了最後通牒，要求海航於2018年3月16日16點前支付油款及違約金，並作出不再發生拖欠油款的書面承諾。

華南藍天油料有限公司是1998年7月1日由中航油與香港富地石油有限公司、英國(BP)石油公司共同組建的中外合資企業，其中中航油控股51%。

2月28日，路透社報道稱，海航拖欠中國航空油料集團款項30億元，其中引用消息人士的話稱，過去6個月海航集團對中航油的未結款項大幅增加，並表示雖然海航沒有完全停止付款，但只是一次支付一小部分，因此未結余額積累的越來越多。

一般來說，航空油料是航空公司最大的成本支出項，約占總成本的30%，具體要視國際原油的價格而定。2016年，海航控股（SH.600221）的燃油成本達到78.6億元，占總成本的25%，而財報中的數據顯示，截止到2016年年底，海航的“應付航油費”為1億元，而截止到2017年6月30日，“應付航油費”為3.24億元，屬於行業正常現象。

但是，到了下半年，海航集團的財務危機並沒有解除，反倒是影響了旗下航空公司按時支付“航油費”的能力。

不久前，海航還對此回應稱，始終珍視與中航油等合作夥伴良好的合作關系，並保持積極、友好的溝通。目前，公司各項業務穩定開展，航班安全運營形勢良好，相關業務款項持續按計劃正常支付。

不過，據界面新聞記者了解，中航油、BP與海航近期共同召開會議，商討了如何處置債務的問題。

不久前，海航集團聯合創始人，海航集團董事局董事長王健在一次內部講話中還談及了海航的航空業務：“中國現在訂購的飛機裏頭，海航占了將近1/4。這張硬硬的牌是誰打的？是我們海航人為中國人打的。通過我們的租賃公司為中國的籌碼又加重了一大塊，也就是說帝國主義已經看到了，將來在飛機的定價權上有我們中國人的聲音，有海航人的聲音。”

作為國有大型航空運輸服務保障企業，也是中國國內最大的集航空油品采購、運輸、儲存、檢測、銷售、加註為一體的航油供應商，中航油在全國215個機場、海外46個機場擁有供油設施，由國務院國資委管理。

該公司旗下的華南藍天航空油料有限公司作為國內第一家跨地區的航空油料中外合資企業，曾經被中航油視為節約成本的示範。

根據此前媒體報道，華南藍天80%用油須從國內石化廠購買，采購價固定，售價和航空公司協議決定，幅度有嚴格限制。但即使在這樣一個經營自由度不大的框架下，“華南油”采取的一些很普通的經營措施，也使企業在為時一年的合資試運營期間效益極為顯著：少貸款3億元，還貸5000萬元，節支3000多萬元。

截至2017年8月底，該公司累計加油量達335萬噸，同比增長13.4%，加油46萬架次，同比增長10.5%。

而界面新聞通過查閱發現，華南藍天航空油料有限公司早在2006年9月和12月，在長沙機場就對包括海航在內的三家公司實施了市場化催收油款，並以此建立了該公司的油款催收機制。

2009年，東星航空的破產以及深圳航空拖欠1.8億燃油款，使得華南藍天遭受重大損失。

此後，華南藍天開始推行以外航代理公司、民營航空公司以及非客運航班類客戶為突破口，由賒銷的結算方式改為收取預收款或保證金方式，並在其後逐漸推廣到其他賒銷航空客戶，與此同時，還制定了嚴格的風控流程。

其中，關於催款的流程為，按照合同約定付款日前2天提醒付款，合同約定付款日16時查詢到款；如未收到則當天再次電話催收，合同約定付款日後第1個工作日發部門催收函、發部門催收函後第3個工作日發公司催收函，發公司催收函後第3個工作日上報股東方，仲裁或限、停供，在實施本步催收方式的同時做好下一步催收的準備工作。

公開資料顯示，近幾年持續不斷的並購海外飛機租賃公司的股權，使得海航旗下的渤海金控在國際市場的占有份額不斷提升。2017年4月，渤海金控旗下Avolon收購CIT Group Inc旗下的飛機租賃業務，CIT擁有超過350架飛機、資產總值達111億美元。順利收購後，Avolon將擁有910架飛機、租賃業務價值超430億美元。

海航也躋身成為全球第三大飛機租賃公司。根據渤海金控發布的2017年年度業績預告，其盈利位於25.5億元至28億元區間之內，同比上年增長約12%至23%，飛機租賃成為業務持續增長的主要原因。

在近幾年激進收購的海航面前，華南藍天細致的風控也無法避免應收賬款的拖欠，而對於海航來說，盡管近期獲得中信銀行200億元的授信，但其頭頂的債務警報仍未到解除時刻。

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