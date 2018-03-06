工信部印發2018工業節能監察重點工作計劃

3月6日從工信部獲悉，工信部印發《2018年工業節能監察重點工作計劃》的通知，工作計劃提出，依據強制性節能标準，推動重點行業、重點區域能效水平提升，突出抓好重點用能企業、重點用能設備的節能監管等工作，實施重大工業專項節能監察。

工作計劃提出，要進行重點高耗能行業能耗專項監察。按照“十三五”期間對高耗能行業企業實現節能監察全覆蓋的總體要求，重點核查2017年石化、化工、造紙等行業重點用能企業能耗限額标準執行情況，對2000多家乙烯、合成氨、電石、燒堿、尿素等石化、化工企業，500多家獨立焦化企業，3000多家造紙企業實現行業全覆蓋開展節能監察。

工作計劃還提出，要進行階梯電價執行專項監察。一是根據《國家發展改革委 工業和信息化部關于運用價格手段促進鋼鐵行業供給側結構性改革有關事項的通知》(發改價格〔2016〕2803号)要求，對鋼鐵企業能耗情況進行專項監察。二是根據《國家發展改革委 工業和信息化部關于水泥企業用電實行階梯電價政策有關問題的通知》(發改價格〔2016〕75号)以及相關電耗核算辦法等要求，對水泥企業能耗情況進行專項監察。三是根據《國家發展改革委 工業和信息化部關于電解鋁企業用電實行階梯電價政策的通知》(發改價格〔2013〕2530号)要求，對電解鋁企業能耗情況進行專項監察。重點監察2017年專項監察中發現能耗超标違規的鋼鐵、水泥、電解鋁企業以及日産2000噸以下具有熟料生産線的水泥企業(與違規企業整改落實情況專項監察結合)。

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