【全國兩會】發改委：進一步修訂外商投資負面清單 探索建設自貿港

十三屆全國人大一次會議新聞中心今日舉行記者會，邀請國家發改委主任何立峰、副主任張勇、副主任甯吉喆就“創新和完善宏觀調控，推動高質量發展”相關問題回答中外記者提問。

甯吉喆表示，我們要按照黨的十九大、中央經濟工作會議和《政府工作報告》的要求，努力推動形成全面開放的新格局，以高水平的開放促進高質量的發展。特别是要對接國際通行的經貿規則，建設國際一流的營商環境，促進外商投資穩定增長。主要做好以下三個方面的工作：一是大幅度放寬市場準入。2018年發改委將會同國務院有關部門進一步修訂外商投資負面清單，把自貿區試行的外商投資負面清單逐步擴大到全國，大幅提高服務業開放水平，全面放開一般制造業，在一些領域放寬或取消外資股比限制，放寬或取消經營範圍的限制。二是大力度推動投資便利化，繼續推動落實國務院政策文件，進一步簡化外商投資企業設立的手續，推廣實行工商登記和商務備案一口辦理。制定外資基礎性法律。三是大範圍吸引外資進入。加大西部地區、内陸地區、沿邊地區開放的力度，向中西部地區、東北地區轉移的外商投資企業享受國家支持産業轉移與加工貿易的資金、土地等優惠政策，允許地方政府在法定權限範圍内制定出台招商引資的優惠政策。實施境外投資者境内利潤再投資遞延納稅，全面複制推廣自貿區經驗，探索建設自由貿易港。

來源：證券時報APP

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