港交所傳積極遊說小米赴港上市，並獲初步首肯

【財訊快報／陳孟朔】香港《明報》報導，港交所積極遊說中國智慧手機及家居產品生產商、估值逾千億美元的小米來港上市，希望可在 4 月底新例生效後立即入表，意味小米有可能最快在 6 至 7 月上市，成為首批在港上市的同股不同權企業。消息顯示，2 月 23 日公布同股不同權諮詢前，港交所已開始遊說小米來港上市，作為引入同股不同權架構的頭炮，而且初步已獲得小米首肯，目前正爭取小米在 4 月底新例生效後立即入表，成為首輪上市的同股不同權企業。



據悉，小米已委聘高盛、摩根士丹利及中信證券為保薦人，安排上市事宜，集資額逾 100 億美元 (約 780 億港幣)，由於集資額龐大，故預料仍會甄選更多投行加入承銷團隊。



據市場消息表示，港交所此舉主要是擔心若首輪上市企業名氣或實力不足，將令投資人缺乏興趣，影響其他大型企業來港上市的信心，因此才希望小米能成為首批上市的同股不同權企業。



事實上，近年不少同股不同權企業均曾傳來港上市，但螞蟻金服、阿里巴巴等均預期不會在短期內成事。港交所發言人回覆本報查詢時表示，不會評論市場傳聞及個別公司。



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