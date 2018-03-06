安科生物(300009-CN)與美國Verogen公司深度合作

安科生物(300009-CN)3月6日早間公告，近日，公司全資子公司無錫中德美聯生物技術有限公司(以下簡稱“中德美聯”)與美國Verogen公司(Verogen Inc.,)簽署了《獨家經銷協議》。雙方決定在法醫、司法鑒定領域展開深度合作。

美國Verogen公司由美國Illumina公司(納斯達克股票代碼：ILMN)與Telegraph Hill Partners公司共同設立，是專注于新一代測序技術(Next Generation Sequencing,NGS)在法醫和司法生物材料鑒定分析領域産品開發、生産、技術推廣的綜合性科技公司。

中德美聯正式成為Verogen産品在中國大陸地區法醫、司法鑒定領域的獨家代理商，承擔對Verogen所有産品(包括NGS儀器、NGS試劑、NGS軟件、NGS疑難案件DNA鑒定整體解決方案等)在中國大陸市場的獨家技術推廣和銷售。

同時，Verogen將發揮其NGS技術優勢，為安科生物相關子公司在中國開發适合中國人群遺傳特點的NGS相關産品和疑難案件的技術方案提供強有力的支持。

公司稱，NGS作為第二代測序儀，相對1995年開啓的第一代毛細管測序儀器而言，具有明顯的技術優勢。目前NGS測序技術已經在遺傳學、醫學和農業研究領域全面取代第一代的毛細管測序技術，但在法醫、司法鑒定領域尚未得到推廣。NGS技術在法醫、司法鑒定領域取代毛細管測序技術是必然趨勢，市場潛力巨大。

本次合作，將有助于進一步穩固和完善安科生物在中國基因測序領域的市場地位，有利于安科生物其它基因檢測相關領域的業務發展。

來源： 中國證券網

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