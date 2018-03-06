三大運營商：堅決貫徹落實國家有關提速降費政策要求和工作部署

3月5日，國務院總理李克強在十三屆全國人大一次會議上作政府工作報告時提出，要“加大網絡提速降費力度。對此，三大運營商紛紛表態，堅決貫徹落實國家有關提速降費政策要求和工作部署。

中國移動堅決貫徹落實今年政府工作報告中提出的加大網絡提速降費力度相關要求，全力以赴、抓緊推進高速寬帶城鄉全覆蓋、明顯降低家庭寬帶、企業寬帶和專線使用費以及取消流量“漫遊”費、移動網絡流量資費年内至少降低30%等措施要求落地實施，推動“互聯網+”發展，促進“大衆創業，萬衆創新”。在推進網絡提速降費的同時，認真做好客戶服務，加強産品和業務創新，以實際行動降低客戶通信消費成本，促進薄利多銷，讓客戶和企業切實受益，為客戶、企業和社會創造更大價值。

中國聯通堅決貫徹落實國家有關提速降費政策要求和工作部署，積極采取相應措施，把提速降費作為重點工作全力推進。2018年，公司將繼續深入落實聚焦創新合作戰略，着力推進互聯網化運營，打造“五新”聯通，強力推進與戰略投資者的深度合作與協同，建設精品網絡、創新營銷模式、降低資費水平，以實實在在的企業行動，讓億萬用戶共享行業發展成果。

中國電信堅決貫徹落實國家“提速降費”政策，將立即行動，全力以赴、确保相關舉措全面盡快落地實施。

來源：證券時報

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