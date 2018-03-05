川普要對歐洲進口車課稅 德國車商：貿易戰沒有贏家

美國總統川普放話，打算對歐洲進口車課稅；對此，德國汽車工業協會 (VDA) 透過聲明表示，應極力避免美歐貿易戰，若開戰，「所有人都是輸家」。

根據路透社報導，VDA 主席 Bernhard Mattes 指出，「必須不惜一切代價，避免美歐之間的貿易戰，在這樣的戰爭中，所有人都是輸家。」

川普上週宣布，將對進口鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 及 10% 的關稅，引發國際社會不滿，歐盟等多個國家，揚言採取報復性關稅，未料川普竟「加碼」，宣稱要對歐盟的進口車徵稅。

投資人擔心，上述情況將引發貿易戰。

然而，川普竟說，貿易戰是「好事」，美國可輕鬆獲勝。

作為福斯 (Volkswagen)、BMW、戴姆勒(Daimler) 等知名車商代表，VDA 強調，他們在美國的汽車產量，達 80.4 萬輛，不僅高於從德國出口的數量，且仍持續成長。

VDA 也說，德國汽車製造商在美國生產的汽車中，有一半以上，出口至他國，這為美國的貿易平衡，提供了支持。

另據 CNBC 報導，川普的行徑，將為德國汽車業，帶來極大壓力。

諮詢公司 Evercore ISI 汽車產業研究主管 Arndt Ellinghorst 對 CNBC 表示，BMW 平均每年在美國售出 35 萬輛汽車，若因關稅提升，導致成本增加，最終仍會轉嫁至美國消費者身上。