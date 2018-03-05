工資若大幅上升 可能再度嚇壞華爾街

根據 CNNMoney 分析報導，上個月，美國股市重挫，竟是由幾項利多消息所引發。

2 月 2 日，道瓊挫跌 666 點，只因美國人的工資成長創下自 2009 年以來最快速度。

這消息對尋常人而言，真是再好不過，然而，却在華爾街引發了一陣恐慌。因為投資人擔憂出現通貨膨脹威脅，利率上升及企業獲利下降。

本週五，美國將公布 2 月就業報告，包括最新的工資數據。若 2 月工資再度強勁成長，可能再度嚇壞早已感到緊張的股市。

投資人的焦點仍在通貨膨脹。若 2 月新增就業人數依舊持穩，華爾街將矚目工資數據，因為工資上升，通常會帶動通貨膨脹走高。1 月，美國工資上升達 2.9%。

若工資通貨膨脹僅小幅上揚，華爾街將會樂見，因為這是經濟成長的訊號。

但若工資大幅上升，則美國溫和成長且低通貨膨脹的環境，便可能宣告結束。而正是這種溫和成長且低通貨膨脹的環境，讓聯準會 (Fed) 近來得以維持極低的利率，支撑了股市大幅上揚。

若通貨膨脹上升加速，將會削減企業獲利，繼而將推升物價，並推高利率。

Bernstein 私人財富管理公司分析師在最近的報告中寫道：「工資上升將會迫使企業把上升的成本轉嫁給消費者。」

此外，如果工資上升幅度擴大，亦將促使投資人擔憂 Fed 今年可能升息至少四次，以冷却經濟。

這一切都意味，週五將公布的就業報告，若對勞工是好消息，則對華爾街而言，可能被認為是利空消息。