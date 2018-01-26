亞泰去年獲利3.01億元創新高 EPS 4.25元符合市場預期

亞光 (3019-TW) 旗下亞泰影像 (4974-TW) 今 ( 26) 日舉行忘年會，董事長賴以仁於會中表示，亞泰影像去年的營收及獲利雙創新高，稅後純益約 3.01 億元，年增 10%，每股純益達 4.25 元，此一獲利狀況符合市場預期。今年業績成長重點在掃地機器人的感測器出貨。

同時，亞泰影像將於 30 日召開法說會，並將公布去年財報及全年營運的展望。而今年該公司的成長重心將在出貨給中國大陸品牌小米的掃地、拖地機器人用的雷射感應模組。

賴以仁今天下午在接受訪問時指出，去年亞泰影像在出貨給全球 4 大多功能事務機廠商的 CIS 模組達 2700 萬套，包括出貨量及出貨金額均為該公司成立以來的最佳狀況，年增率約在 10-15%，預估 2018 年的在此一產品類別的出貨量仍可望維持此一最佳狀態。

同時，亞泰影像去年第 4 季起開始出貨給小米的掃地、拖地機器人用的雷射感應模組，預估今年將放量出貨，賴以仁指出，此一雷射感應模組出貨量，今年起出貨將達由每月 10 萬組進一步倍增到 20 萬組、甚至每月 30 萬組，今年全年的總出貨量將上看 250 萬組，這是今年亞泰影像業績的重要成長動力。而且最重要的是掃地機器的感測器產品毛利率則優於多功能事務機產品。

亞泰影像目前以其影像感測 CIS 的核心技術，除積極在原有全球 4 大品牌多功能事務機 (MFP) 廠商提高滲透率，去年合併營收達 36.53 億元，年增 14.94%，營業淨利 4.09 億元，年增率 37%，主係營運規模的擴大，以及緬甸廠效益發揮，使稅後純益約 3.01 億元，獲利年增率 10%，基本每股盈餘 4.25 元，亞泰影像去年的匯兌損失達到 7500 萬元。

亞泰影像去年第 4 季營收 9.3 億元，季減 3.65%，年增 20.21%，單季稅後純益約 7500 萬元，季減 9%，年減 10.71%，每股純益為 1.03 元。

賴以仁並指出，亞泰影像生產的 CIS 模組目前仍維持 35% 的市場占有率，同時，緬甸廠將持續擴大生產規模，預計在今年春節之後將由大陸再搬進每月 30 萬套的設備到緬甸廠，也將使當地的產能由每月 60 萬套增加到 90 萬套，緬甸廠產能的擴張有肋於亞泰影像對於客戶的掌握及營運成本的控制。

同時，亞泰影像生產醫療器材追蹤人體細胞影像的感測，也將於今年第 1 季加入小量量產行列。