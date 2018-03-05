小股東免趕場 今年起股東會全面採電子投票

為了配合金管會推動今 (2018) 年上市 (櫃) 公司全面採用電子投票，集保結算所 5 日舉辦「電子投票百分百暨公司價值提升」論壇，吸引 250 位發行公司董事及機構投資人參加，金管會副主委鄭貞茂表示，電子投票是落實公司治理及股東行動主義的重要基礎，未來將持續透過各項政策，提升台灣資本市場競爭力。

鄭貞茂指出，電子投票可排除時間及空間限制，大幅提升股東參與意願，而其高透明度特性，也讓所有議案能逐案表決，回歸股東會精神，並促使公司與股東間的溝通，因此，他認為，電子投票是落實公司治理及股東行動主義的重要基礎。

集保結算所表示，台灣推動電子投票已近 10 年，金管會為解決股東會過於集中，股東需舟車勞頓參與股東會的問題，於 2009 年指示集保結算所建置「股東 e 票通」電子投票平台，便利股東投票；2014 年起為擴大服務外資股東，集保結算所開始與全球最大的電子投票平台 Broadridge 合作，提供跨國投票直通處理 (STP) 服務。

而在 2015 年，因應金融科技潮流，集保結算所陸續推出相關股東 e 票通等 APP，方便投資人運用手機進行投票。截至 2017 年，已有超過 1200 家上市 (櫃) 公司採用電子投票，估計今年全面實施電子投票，將使台灣公司治理達到新的里程碑。