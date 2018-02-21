洗錢防治金管會四大工作重點之一 證交所：應建立三道防線

洗錢防治已是今年各家金融機構的工作重點，金管會主委顧立雄在今 (21) 日證券暨期貨業戊戌年新春團拜活動上，提及洗錢防治列為四大工作重點之一！證交所券商輔導部表示，證券商與其他金融機構，如：銀行或保險公司等具有以手續費佣金收入為主的行業特性，從業人員可能忽略落實防制洗錢相關規定，包括對客戶的盡職審查程序，或瞭解其資金來源，所以證券商要落實及有效執行防制洗錢，以打擊資恐計畫，需要依循運用內部控制三道防線。證交所強調，洗錢防治三道防線，首先，國內外各營業單位應指派資深管理人員擔任督導主管負責督導所屬營業單位執行防制洗錢及打擊資恐政策及程序，並依處理準則辦理自行評估；其次，應配置適足的防制洗錢及打擊資恐專責人員及專責主管，負責協調監督防制洗錢及打擊資恐計畫的執行，並定期向董事會及監察人或審計委員會報告；最後，內部稽核單位應依相關規定辦理查核，以確認防制洗錢，打擊資恐計畫的設計及執行有效。



證交所重申，券商董事會對確保維持適當有效地防制洗錢，並打擊資恐內部控制有最終責任，董事會及高階管理人員應瞭解公司洗錢、資恐風險，並致力塑造重視防制洗錢的企業文化。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』