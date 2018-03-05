投中：2月共32家中企IPO 巨無霸企業闖關加速

今年2月全球中企IPO數量和規模持續下降，延續了較為低迷的態勢。投中研究院最新發布的IPO統計數據報告顯示，2月共有32家中企在全球資本市場IPO，環比下降11.11%;募資規模196.49億元，環比下降21.88%。與此同時，2月共有3家中企赴美IPO，拉開了2018年中企海外上市的序幕。

具體來看，2月A股市場共有12家中企IPO，環比下降20%;募資規模143.71億元，環比下降2.89%。港股市場IPO中企數量為17家，環比下降19.05%;募資規模44.17億元，環比下降57.34%

報告指出，A股IPO受春節長假影響出現短暫停滞，但環比下降幅度較小，呈現回暖之勢。港股市場也于春節期間安排了4日休市，新股發行出現短暫的空檔期。另外，2月港股IPO基本集中于創業板市場，主板市場亦缺乏巨型IPO案例，導緻交易規模出現較大程度下滑。

2月共有華米科技、盛世樂居和農米科技 3家中企赴美IPO。2月5日，盛世樂居于納斯達克上市，共發行400萬股A類普通股，募集資金總額2000萬美元。2月8日 ， 華米科技紐交所上市，本次共計發行1000萬股ADS，共計募集資金總額1.1億美元。

分行業來看，2月，建築建材首次超越制造業，成為IPO最為活躍的行業。主要原因在于本月港股市場中企IPO多集中于建築建材業。

在規模分布方面，華西證券IPO募資49.67億元，僅憑借這一起交易事件，金融業占據募資規模的首位;雅生活服務在港交所主板成功上市，募資額達到33.13億元，助力房地産業IPO規模排行前列。

分地區來看，2月港股新股市場雖然小幅降溫，但來自香港本土的中小型企業IPO更加活躍，共有15家企業IPO。四川憑借華西證券的上市，位居各地區IPO募資規模的首位。

此外，2月兩大巨無霸中企闖關IPO成為市場熱點。2月1日，富士康工業互聯網股份有限公司報送IPO招股明書申報稿，2月9日證監會發布的富士康的IPO預披露料顯示，其擬申請在上交所上市，保薦結構确定為中金公司。富士康在招股書中說明：“截至本招股說明書出具之日，公司持續經營時間未滿三年，公司已就前述情形向有權部門申請豁免。”

另外一家企業愛奇藝于2月28日向美國證券交易委員會(SEC)遞交招股說明書，計劃通過首次公開募股募資15億美元，并申請在納斯達克挂牌交易，證券代碼為“IQ”。報告分析稱，盡管目前虧損增幅低于營收漲幅，但愛奇藝的虧損額仍處高位。面對版權費用大幅上漲和自制投入不斷提高，巨大的成本壓力下愛奇藝不得不謀求上市以緩解“燒錢”困境。

來源：證券時報APP

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