1月批發業營業額連12紅 零售及餐飲業雙雙終止連紅

經濟部統計處今 (5) 日公布 1 月批發、零售及餐飲業營業額統計，1 月批發業營業額 8829 億元，年增 10%，連 12 個月正成長；但零售及餐飲業因春節落點與去年不同，年節採購及聚餐旺季遞延，1 月營業額分別為 3623 億元及 379 億元，年減 4.4% 及 12.1%，分別終結連 5 個月及連 10 個月正成長。

1 月批發業營業額 8829 億元，主因進入春節前鋪貨旺季，加上去年 1 月逢農曆春節，工作日數少，比較基期較低，其中機械器具批發業因記憶體、晶片等零組件銷售暢旺，年增 16.3%，為主要貢獻來源。

1 月零售業營業額年減 4.4%，主因今年農曆春節採購旺季落在 2 月，其中綜合商品零售業的百貨公司年減 19.4%、超級市場年減 4.2%、便利商店年減 0.5%、量販店年減 21.2%。

食品、飲料及菸草零售業年減 8.9%；布疋及服飾品零售業年減 17.3%。增加者為汽機車零售業因車商衝刺農曆年前業績，年增 7.0%；無店面零售業因尾牙商機及天冷帶動保暖需求，年增 8.9%；燃料零售業因油價較去年同期上漲，年增 2.9%。

1 月餐飲業營業額 379 億元，年減 12.1%，主因尾牙及春節聚餐旺季落在 2 月。

展望 2 月，隨著全球景氣穩健成長，外貿需求擴增，雖逢春節假期，工作日數少，批發業營業額較去年同月仍可望維持成長態勢；零售及餐飲業則逢農曆春節的年節採購、出遊及聚餐旺季，預估 2 月營收將較去年同期增加。

根據受查廠商對今年 2 月營運看法，按家數計算動向指數批發業為 35.9、零售業為 49.8、餐飲業為 52.5；按營業額計算動向指數批發業為 38.9、零售業為 45.9、餐飲業為 64.7，顯示與上月比較，餐飲業營業額可望增加。