京東去年財報亮眼 獲利50億人民幣 創歷史新高紀錄

在美上市的中國電商京東公布去年財報，在非美國通用會計準則下（Non-GAAP），去年全年淨利潤達 50 億元人民幣（約 8 億美元），年增 140%，創歷史新高紀錄，每股美國存托憑證稀釋後淨收益為 3.41 元人民幣（約 0.52 美元）。京東去年營運表現轉強，各項營運績效皆較前年持成長態勢。去年全年淨收入為 3623 億元人民幣（約 557 億美元），年增 40.3%；在非美國通用會計準則下（Non-GAAP），去年毛利額為 500 億元人民幣（約 77 億美元），年增 44.7%；不包含京東金融相關的信貸產品的影響，去年自由現金流為 157 億元人民幣（約 24 億美元），年增 16.3%；去年活躍用戶數為 2.925 億，年增 29.1%。



京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東先生表示，京東的線上購物體驗不斷重塑中國電商行業，拉動去年強勁的增長，為了實現『無界零售』的願景，京東與行業中的頂尖企業合作，滿足消費者隨時隨地購物的需求。 展望未來，將繼續利用科技、人工智能和大資料變革電商行業，並利用京東完善的零售基礎設施賦能合作夥伴。



京東集團首席財務官黃宣德先生則指出，2018 年將繼續大力投資科技領域，提升用戶體驗，拓展京東生態系統，為使用者和商業夥伴創造更大的價值。



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