〈台股暴跌〉銅箔基板族群淡季漲價成功 類股逆勢上漲

銅箔基板 (CCL) 產品漲價成功，聯茂電子 (6213-TW) 、台燿 (6274-TW) 1 月營收聯袂創單月歷史新高，股價今 (9) 日逆勢走揚，漲勢並帶動同類股台光電 (2383-TW) 股價走高，盤中並收復百元價位關卡。

聯茂去年第 4 季營收以 56.32 億元創新高，今年第 1 季受惠 PCB 客戶需求有撐，加上因應原物料成本上漲調升價格動作奏效，1 月營收突破 20 億元創新高紀錄，達 20.81 億元，月增 9.51，年增 36.21%。

台燿 1 月營收 15.45 億元，營收連 3 個月創歷史新高，月增 6.15%、年增 23.3%。

聯茂主管指出，1 月反映銅價、玻纖布、樹脂等原物料價格上漲，因此向客戶調高產品售價，平均調幅約 3-5%，因此推升營收成長；同時，網通、伺服器產品等 CCL 需求也走高，同步支撐聯茂 1 月營收向上衝高。

聯茂目前生產基地遍布兩岸，包括台灣新埔、平鎮廠，以及大陸無錫以及廣州等地，在產能部分，銅箔基板月產能為 325 萬張，膠片月產能 1480 萬米平方，軟性銅箔基板月產能 89 萬平米，多層壓合代工月產能 50 萬平方英呎。聯茂電子也已啟動江西擴廠計劃，估年底新廠可完成。