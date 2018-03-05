〈台灣人瘋儲蓄〉存錢為了3大目的 比例居亞太之冠

根據萬事達卡今 (5) 日公布 2017 年消費者金錢管理調查，結果顯示台灣消費者計劃每月撥出收入近 4 分之 1 作為儲蓄，比例高居亞太區 18 個市場之冠，且近 9 成 (87%) 表示，未來 6 個月會提高或維持儲蓄金額不變，主要為了退休、投資及國外旅遊做準備。

據調查，萬事達卡調查發現，台灣人前 3 大儲蓄理由為退休儲備（55%）、投資 (54%) 及國外旅遊(50%)。若有額外收入，19% 消費者會優先做為投資或退休金之用，遙遙領先亞太區平均值 7%，高居亞太區之首。

此外，台灣消費者計劃未來 6 個月，將每月收入撥出 24% 作為儲蓄，遠高於亞太區平均值 18%，與中國並列亞太區榜首，而該調查也針對現階段所擁有儲蓄能支撐生活開銷多久，台灣消費者平均回答可支撐六個月，在亞太區排名第二，僅次於中國的八個月。

調查也顯示，隨著消費習慣改變，有 35% 的消費者表示，存錢是為了添購消費性電子產品，較去年同期增加 10%，增長幅度高居各項儲蓄理由之冠。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據行政院主計總處的初步調查，2017 年國民儲蓄淨額高達新台幣 3.29 兆元，而據萬事達卡調查，超過 5 成 (54%) 的消費者儲蓄是為了進行投資，也有半數的台灣人認為儲蓄可作為國外旅遊基金，顯示消費者不但善用資產配置，也重視生活品質。