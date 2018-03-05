港股通新貴要留意東英金融

香港, 2018 年 3 月 5 日 - (亞太商訊) - 上月恒指公佈了新的綜合指數成份股變動，不少備受矚目的公司都進入了，包括睿見教育 (6068)、上周推介奧立仕 (860)，以及今天的東英金融投資 (1140)。根據恒指綜合指數成份股的變動，上述三家亦會自動成為港股通新貴，並於今天正式生效。



東英金融投資是一家在香港主板上市的跨境、跨界、跨週期投資公司，投資組合涵蓋全球多個地區和行業的上市及非上市公司，具有極強的投融資和行業整合能力。港股中，雖然有不少上市公司以投資為主要業務，但公司現持有全球最大的 QFII 管理公司南方東英 30% 股權，除了可進行更有效和廣泛的資產配置外，重要的是南方東英未上市，同業市值全部超過 100 億元，最高者更超過 200 億元。若果未來上市，東英金融投資的潛在價值將被大大釋放。現價遠遠未能反映這個因素。



上周五，東英金融投資股價見異動，接近 52 周高位，相信後市在大量南下資金的支持下，突破再創高峰的機會高唱入雲。



公司近年持續經營業務業績表現卓越，截至 2017 年 9 月 30 日止六個月中期業績，整體財務表現同比顯著提升，盈利達 1.31 億港元，增長 507%。全面收益總額達 1.6 億港元，同比增長 755%。港股交投暢旺，市場對資產配置服務需求大增，而東英金融投資在中短期投資戰略實施方面取得了非常良好的成績，以致期內持續實現顯著的盈利增長。



公司於 2017 年更引入了中國人保、招銀國際等戰略投資者，並被納入 MSCI 全球小型股指數之香港指數成分股，隨著進一步被納入港股通標的，日後將可獲得機構投資者更大的關注。



事實上，公司已訂下了長期發戰略，押寶中國。據瞭解，東英金融已將 2018 作為公司的「戰略元年」，CEO 張高波更提出了「押注中國」的觀點，並以長期核心持股 (Core Holding)、中期 PE/VC 投資機會和短期套利的資本配置方式打造「上市公司群 + PE」的投資組合。



此次入選港股通名單，正值集團完成戰略升級，業務蓄勢騰飛之際，東英金融投資的管理層感到非常鼓舞。公司堅信，中國經濟已經進入新時代，市場上將湧現一批極具潛力成為千億市值的企業，東英金融投資將發揮自身產融結合和跨境優勢，為企業賦能，押注中國、押注中國企業。公司被納入港股通標的，充分體現了資本市場對公司未來發展的強大信心，也有助於公司引入更多元化的投資者，進一步拓展投資者基礎。



在中國人保、招銀國際等強大戰略投資者支持下，公司除獲得雄厚資金支援，有助公司產融結合、跨境投資業務的進一步發展外，未來潛在的合作機遇更可視為重量級催化劑。此不可不察。Copyright 2018 ACN Newswire. All rights reserved.