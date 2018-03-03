京東第四季財報不及預期 盤前大跌7%

摘要：京東第第四季調整後每股美國存托憑證（ADS）收益 0.31 元人民幣，低於市場預期的 0.38 元人民幣。

北京時間 3 月 2 日，中國最大的零售商京東集團（JD）發布了 2017 財年第第四季和全年業績。由於財報數據中每 ADS 收益不及預期，京東盤前大跌 7%。

凈收入增長，每 ADS 收益不及預期

2017 年第第四季凈收入為 1102 億元人民幣（約 169 億美元），年增率增長 38.7%，略高於分析師預估 1,089.8 億元人民幣。第第四季商品交易總額 4,034 億元人民幣。

2017 年全年凈收入為 3623 億元人民幣（約 557 億美元），年增率增長 40.3%。2017 年全年服務和其他項目的收入年增率增長 49.9%。

京東第第四季調整後每 ADS（每股美國存托憑證）收益 0.31 元人民幣，低於市場預期的 0.38 元人民幣。 2016 年第第四季持續經營業務每股美國存托憑證稀釋後凈收益為 0.54 元人民幣。

京東去年第第四季非美國通用會計準則下（Non-GAAP）持續經營業務息稅折舊攤銷前利潤為 1.380 億元人民幣（約 2120 萬美元），較去年同期的 11 億元人民幣有大幅下降。2017 年第第四季 Non-GAAP 息稅折舊攤銷前利潤率為 0.1%，去年同期為 1.3%。

2017 年第第四季和全年，京東的盈利實現了大幅度的增長。Non-GAAP 的持續經營業務凈利潤達到 50 億元人民幣，創下京東集團歷史上的盈利新高，其中第第四季 Non-GAAP 持續經營業務凈利潤為 4.5 億元人民幣（約 6910 萬美元），實現連續七個季度的盈利。

由於美股收益不及預期，數據出爐後，京東盤前股價大跌 7%。

截至 2017 年 12 月 31 日，京東年度活躍用戶數為 2.925 億，年增率增長 29.1%。同一時期，京東現金及現金等價物、受限資金及短期投資共計 384 億元人民幣（約 59 億美元），較去年同期增長 57.3%。

2017 大動作頻頻

2017 年，京東在基礎設施、市場營銷、海外布局、技術和人才儲備上繼續加大投入力度。京東物流的全球首個全流程無人倉和無人分揀中心先後投入使用，全球首個頂配奢侈品倉也正式啟用。

在海外布局上，京東跟隨國家「一帶一路」的倡議，在印尼、泰國、越南等過積極布局，在全球初步構建了跨境電商和跨境物流體系。

京東聯合騰訊，先後與萬達商業和步步高等一批線下零售商建立了股權投資和戰略合作夥伴關係，致力於打造線上線下融合的無界零售商業模式。

布局線下零售的同時，京東還聯合騰訊戰略入股唯品會，以進一步加快京東進軍女性消費者市場的步伐。

2017 年，京東股價上漲了 62.8%，今年 1 月份又漲了 19%，且曾創出 50.68 的歷史新高。

『新聞來源／華爾街見聞』