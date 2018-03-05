吉利(00175-HK)暫無意再增持戴姆勒

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吉利(00175-HK)董事長李書福接受德國媒體訪問時表示，在收購戴姆勒近10%的股份後，目前沒有進一步的收購計劃，並將集中精力發展現有資產。 自2010年李書福以18億美元從福特汽車公司手中收購了瑞典汽車品牌Volvo之後，開始通過收購手段迅速在全球擴張。今次吉利斥資90億美元收購戴姆勒近10%的股份，更是令整個汽車行業感到驚訝。 李書福表示，公司關注點是未來的技術，這不是關於可以使用的技術，而是關於未來的技術。當被問及吉利和戴姆勒能否在電動汽車上合作時，李氏則表示，他渴望在各個領域展開合作。他還表示，他不打算改變戴姆勒與北汽或比亞迪等中國合作伙伴的合作，並表示各方都能從共享中獲益。 根據戴姆勒的公開函件顯示，李書福、吉利控股集團與Tenaclou3 Investment Holdings Limited 作為一致行動人並列，最終由一家名為Tenaclou3 ProspectInvestment Limited的投資公司持有股權。 有關今次收購的資金來源，吉利汽車集團負責公關傳播和品牌管理的副總裁楊學良曾對外回應稱，本次投資是吉利集團海外公司，通過海外資本市場安排實現交易資金的自我平衡，沒有使用中國境內的資金。李書福亦稱，有些錢是他自己的，有些是通過國外銀行融資的，但沒有提供具體的細節。同時，李書福稱沒有資金來自於中國政府，並且在收購之前沒有經過中國政府的批准。