雷軍：鼓勵民企積極參與一帶一路建設

全國人大代表、小米公司董事長雷軍在其提交的《關於鼓勵民營企業積極參與「一帶一路」建設、提升「中國製造」品牌全球影響力的建議》中提出，建立「一帶一路」綜合服務平台，護航民營企業「出海」。

雷軍認為，民企天生對市場環境敏感，經營方式也更靈活，但是在「走出去」的過程中，面臨著對海外業務缺乏經驗、對當地法律法規以及文化缺乏了解等諸多困境。他指出，除駐外使領館支持外，應由商務部牽頭成立「一帶一路」服務中心，與政府各相關部門、民間商會、金融保險機構等各方的聯席機制，收集境外投資信息，並建立「出海」項目庫，及時組織企業進行針對性推介對接，要參與指導、規范企業境外經營行為，防止惡性競爭，同時協調民企和國企的分工配合。還要加和沿線國家地區的外交、司法、商務、勞動的磋商合作，保障民企在外投資時的財產和人身安全。

雷軍表示，在原有駐外使領館重點支持的同時，建議由商務部牽頭成立「一帶一路」服務中心，並以此為基石建立起綜合服務平台，助力駐在國的民營企業進行業務拓展合作。同時，設立「中國製造品牌大使」，助力民營企業實現品牌國際化。

另外，在其提交的《關於大力發展中國設計產業、全面提升中國設計水平的建議》中則提出，成立國家級設計促進機構，優先發展工業設計；在製造業發達城市成立專業設計園區，創造設計業與製造業良好交流大環境。

雷軍又稱，大力加強設計人才引進與培養，促進產學研一體化發展；為對設計投入巨大、帶動效果明顯、成績優秀的企業提供政策優惠和獎勵；升級現有國家級設計獎，搶佔設計業話語權的制高點。

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