三星S9系列火速登台掀旗艦機戰火 祭舊換新衝刺單機買氣

三星才剛在 MWC 發表機皇 S9/S9 + 就將火速登台開賣，明 (5) 日將開放預購，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮指出，今年同樣推出舊機回收優惠，最高折抵可達 1.2 萬元，他表示，預估今年底單機銷售比率將提升，尤其高階市場將從去年底 33% 增至 35-40%，增幅上看 7 個百分點，不過，中低價手機仍以電信商銷售為主。

李元榮表示，全球電信補貼減少已經成為趨勢，台灣也不例外，新增用戶客群減少，電信綁約銷售比例也在下滑，不少消費者反而更傾向購買單機，三星智慧館在高階手機的單機銷售，過去約 10%，去年 Note 8 推出後，已提高到近 3 成。

他表示，在手機價格方面，今年將加強推廣舊換新方案，以前消費者購機搭配電信資費方案，透過電信補貼當作分期，現在單機銷售成趨勢，舊換新方案將有助消費者把購買成本轉變成使用成本，與電信補貼概念類似。

李元榮舉例，Note 8 透過舊換新方案，等於可用中階機價格入手，去年 9-11 月三星智慧館 Note 8 購機用戶使用舊換新比例達 4 成，智慧館去年開始已經提供他牌手機舊換新，今年舊換新會有新的方案，且將與電信商進一步合作，譬如導入更公平透明的舊機鑑價系統，判斷手機殘值，將刺激舊換新比例成長至 4 成到 4 成 5。

他表示，台灣目前市場空機銷售比率約 33%，預估今年底會成長到約 40%，主因消費者精打細算，解析資費跟實際付出的總支出費用且同時在意售後服務，改變願意消費的通路；台灣三星今年拓展新的電商通路，相較於去年，預期將成長 20%。

觀察台灣的消費者偏好，台灣三星預估， S9 + 大尺寸螢幕及大容量機型，將成主要銷售力道，其中 S9 + 與 S9 的銷售比率預估為 85% 與 15%。

台灣三星指出，S9 在台灣將推出丁香紫、珊瑚藍、午夜黑 64GB 版本，單機建議售價 25500 元；S9+ 將推出珊瑚藍 64GB、128GB、256GB 版本，單機建議售價分別為 28900 元、29900 元、31900 元；丁香紫、午夜黑 128GB 版本。

台灣三星表示，3 月 5 日中午 12 時起至 3 月 11 日下午 23 時 59 分止開放預購，3 月 16 日正式上市；隨著三星手機規格提升及正式開賣，法人看好台廠供應鏈包括傳出可望拿下 S9 系列鏡頭訂單的大立光 (3008-TW) 、晶技 (3042-TW) 、超眾 (6230-TW) 及雙鴻 (3324-TW) 、神盾 (6462-TW) 等各相關供應鏈首季營運可望隨著進補。