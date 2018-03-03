美股盤後─S&P 500與Nasdaq收高 道瓊大幅縮小跌幅

在健保股大幅上漲的支撑下，美國股市週五收盤自盤中低點大幅反彈。

S&P 500 收高 0.5%，盤中則下跌逾 1%。健保股上漲 1%，為表現最佳類股。Nasdaq 收高 1.1%，早場一度下跌達 1.3%。

道瓊盤中大跌達 391 點，終場大幅縮小跌幅。



道瓊工業平均指數收低 70.92 點或 0.29% 至 24538.06。

Nasdaq 指數收高 77.31 點或 1.08% 至 7257.87。

S&P 500 指數收高 13.58 點或 0.51% 至 2691.25。

費城半導體指數收高 23.64 點或 1.76% 至 1363.78。

分析師說，投資人趁跌勢中買進。基本面而言，經濟依舊成長，企業獲利持續強勁。

本週，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 分別下跌 3.1%，2% 與 1.1%，結束了連續二週週線的漲勢。

川普總統宣布對鋼與鋁進口課徵關稅後，因擔憂爆發貿易戰，美國股市週五盤中大幅下跌。國內導向的企業，如健保類，受影響最小。

川普週四宣布，美國下週將對鋼進口課徵關稅 25%，鋁進口課徵 10%。該消息使得股市重挫，道瓊收低 420 點，S&P 500 與 Nasdaq 亦下跌逾 1%。投資人亦擔憂其他國家可能對美國出口商品課徵報復性關稅。

分析師說，宣布的關稅較預期嚴重。許多人原以為會針對特定國家，結果却像亂槍打鳥。

鋼與鋁使用廠商，如通用汽車與波音， 今日股價分別下跌 1% 與 1.4%。週四，該二檔股票已分別下跌 4% 與 3.5%。

分析師說，顯然，今年初以來，環境已經大幅改變。基本面而言，利空因素紛紛呈現。

這項關稅決議遭到廣泛譴責，歐盟委員會主席 Juncker 說，這只會讓事情惡化。週五，海外股市大跌，德國 DAX-30 指數下跌 2.3%，泛歐 Stoxx 600 指數亦下跌 2.1%。

但週五，川普態度依舊堅定，他在推特上寫道：「當美國對幾乎每一個貿易國都損失幾十億，甚至幾百億時，貿易戰就是好事，美國可以輕易獲勝。」