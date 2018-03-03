美股盤中─貿易戰擔憂 道瓊大跌逾370點

川普總統宣布對鋼與鋁進口課徵關稅後，因擔憂爆發貿易戰，美國股市週五中場大幅下跌。道瓊工業平均指數大跌逾 370 點。

週線而言，主要指數可能結束連續二週的漲勢。今日上午為止，道瓊與 S&P 500 本週以來分別下跌 4.2% 與 3.6%，Nasdaq 下跌 3.4%。

台北時間 00:06

道瓊工業平均指數下跌 345.80 點或 1.41% 至 24263.18。

Nasdaq 指數下跌 43.22 點或 0.61% 至 7137.34。

S&P 500 指數下跌 19.48 點或 0.74% 至 2657.94。

川普週四宣布，美國下週將對鋼進口課徵關稅 25%，鋁進口課徵 10%。該消息使得股市重挫，道瓊收低 420 點，S&P 500 與 Nasdaq 亦下跌逾 1%。投資人亦擔憂其他國家可能對美國出口商品課徵報復性關稅。

分析師說，顯然，今年初以來，環境已經大幅改變。基本面而言，利空因素紛紛呈現。

鋼與鋁使用廠商，如通用汽車與波音， 今日股價分別下跌 1.1% 與 3.3%。週四，該二檔股票已分別下跌 4% 與 3.5%。

這項關稅決議遭到廣泛譴責，歐盟委員會主席 Juncker 說，這只會讓事情惡化。週五，海外股市大跌，德國 DAX-30 指數下跌 1.8%，泛歐 Stoxx 600 指數亦下跌 1.5%。

但週五，川普態度依舊堅定，他在推特上寫道：「當美國對幾乎每一個貿易國都損失幾十億，甚至幾百億時，貿易戰就是好事，美國可以輕易獲勝。」