美國2月份ISM製造業指數攀升至60.8，優於預期

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國製造業在以 2004 年 5 月來最快速度擴張，說明製造業持續強勁的需求依然穩固。美國供應管理協會公佈的數據顯示，2 月份 ISM 製造業指數從前月的 59.1，向上攀升至 60.8，經濟專家預估中值為 58.7。



由於指數高於 50 榮枯關鍵水位，顯示製造業呈現擴張態勢。



這份數據顯示，2 月份就業分項指標從 54.2，上漲至 59.7 的四個月高點；新訂單分項指標從 65.4，下降至 64.2；未交貨訂單分項指標升至 59.8，前一個月為 56.2；支付價格分項指標從 72.7，向上升至 2011 年 5 月以來最高點的 74.2。



這項 ISM 製造業指數延續了以調查為基礎的一系列製造業的健康數據，這些數據正受到全球經濟成長和企業投資成長的推動。



出口訂單指數是 2011 年 4 月以來的最高水準。雖然 2 月份的訂單和產出指數略低於此前一個月，但數據依然強勁。



報告顯示，製造企業在滿足需求方面遇到了一些困難。ISM 的訂單積壓指數攀升至 13 年新高。2 月交貨時間也延長了，達到了 2010 年以來的第二高水準。這可能有助於解釋就業指數的上升，該指數創下了兩年多來最大的月比值升幅。



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