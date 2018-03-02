研華去年純益61.5億元 年增8% EPS 8.84元

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今(2)舉行董事會，公佈 2017 年財報，去年稅後純益為 61.49 億元，較前年成長 8%，每股純益為 8.84 元。

研華去年營收為新台幣 443.75 億元，較 2016 年增加 6%，毛利為 173.81 億元，毛利率 39.2%，年減 1.55 個百分點，稅後純益為 61.49 億元，年成長 8%，每股稅後純益 8.84 元。

研華表示，2017 年營收以美元計算，達 14.55 億美元，較 2016 年 12.99 億美元，成長 12%，表現比以台幣計算好，以事業群來看，嵌入式運算核心事業群 (Embedded Core Group，ECG) 去年表現最好，年成長 17%，其次工業物聯網事業群(Industrial IoT Group)，年成長 15%。

以區域而言，歐洲、新興市場表現最佳，各年成長 24% 與 29%；其次是中國及北美，分別成長 9% 與 6%。

研華財務長陳清熙表示，2017 年整體表現大致符合公司在 2017 年初的看法，不過系統性風險，包含匯率與零組件價格上漲，對 2017 年仍造成營收與獲利的壓力。

展望今年上半年，研華認為，歐洲與大中華兩大區域仍可穩定成長，美國區域也已自去年下半年穩定復甦，回復正成長趨勢，有助今年營運仍可持續較去年成長。