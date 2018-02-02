昇達科1月營收看俏 股價站穩所有均線

微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 第 1 季在以色列商 Ceragon 訂單出貨帶動下營運可望持續成長，依目前訂單及出貨進度來看，昇達科 1 月營收將達 1.5 億元，可望創 7 個月以來新高，股價今天早盤放量站上所有均線。

依法人推估，昇達科 1 月營收約達 1.5 億元，將月增 33%，年增 18%。昇達科 受惠以色列商 Ceragon 印度通訊基礎建設訂單出貨增加帶動，該訂單也等於是去年第 4 季遞延的結果。

昇達科去年第 4 季業績並不如預期，導致 2017 年營收與獲利都呈現下滑，第 4 季營收為 3.29 億元，毛利率 32.47%，季減 1.8 個百分點，年減 8.5 個百分點，稅後純益 1958 萬元，季減 40.52%，年減 75%，每股純益 0.38 元。

昇達科去年自結營收 14.83 億元，年減 2.2%，毛利率 38.5%，年增 2.4 個百分點，稅後純益 1.91 億元，年減 13.9%，每股稅後純益為 3.7 元。

昇達科通過認證的衛星產品已進入量產，加上轉投資持股 65.5% 的正通科技開始貢獻營收與獲利；在產業布局上，擅長的毫米波產品也延伸廣度至車用雷達與衛星通訊 IC 領域，昇達科預計今年再加碼 3 億元資本支出，投資擴充兩岸生產線。

若投資人看好昇達科後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：昇達科元大 75 購 (02733090-TW)、昇達科元大 77 購 01(733886-TW)、昇達科永豐 75 購 01(733080-TW)。

昇達科相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)