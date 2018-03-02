同開將合併天下數位與耀達電腦 未來將有三大事業體

同開科技 (3018-TW) 今 (2) 日召開股東臨時會，決議以發行新股，換股合併天下數位科技及耀達電腦，屆時兩家公司將成同開旗下 100% 持股子公司，預計 8 月 1 日為合併基準日。同開完成合併天下數位科技及耀達電腦之後，未來將有三大事業體，包含工業電腦、娛樂機台及環保污泥處理。

同開董事長洪榆舜指出，該公司為推動多角化經營策略及擴大長期營運發展，此次結盟負責機器手臂設備開發的天下數位，及專業軟體開發的耀達電腦，一同搶占自動化及物聯網持續成長的市場需求，藉三方團隊合作，可加速軟硬體及系統整合開發，並可打進包括休閒娛樂、醫療、政府單位等新的垂直產業，發揮最大綜橫效益及高附加價值率。

依同開股東臨時會決議，以發行新股，換股合併天下數位科技及耀達電腦的換股方式為，每 1 股天下數位普通股可換發 0.4 股同開普通股、每 1 股耀達電腦公司普通股換發 2 股同開科技普通股；目前同開暫定股份轉換基準日為 8 月 1 日。

同開以增資發行新股合併天下數位科技及耀達電腦之後，股本將由目前的 6.59 億元增加到 8.6 億元。

天下數位成立於 1993 年，目前股本為 1.8 億元，主要營運項目為機械手臂研發、製造及銷售，應用範圍廣至休閒娛樂事業、醫療應用等，產品具有包括台灣、美國、中國等地的研發專利、以及 21 個國際性的註冊商標，其機械手臂應用於電子娛樂市場穩坐台灣第一品牌。

至於同開的另一換股合併對象耀達電腦，成立於 2010 年 6 月，目前股本為 6437 萬元，並在 2015 年底登錄創櫃板，主要專注於軟體研發。天下數位科技與耀達發展之醫療輔助系統已應用在台灣大型醫院，並積極開發電子商務系統、企業資源規劃、行動應用程式的軟體開發等，可望整合雙方資源及擴大營運規模，藉以提升營運效能及強化全球市場競爭力。

同開旗下子公司天盛與鐿宸聚焦工業自動化與物聯網市場商機，透過此次併購，可滿足更多垂直產業客戶需求，橫向跨入不同產業領域應用，包括休閒娛樂、醫院、政府單位等，發揮最大綜橫效益及高附加價值率。

同開 2017 年營收為 15.44 億元，年減 12.87%；今天股東臨時會並補選董事及監察人各 1 席，董事由羅志宗當選，監察人由朱俊儒當選。