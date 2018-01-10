同開擬發新股換股合併天下數位及耀達電腦

機電工程廠同開科技 (3018-TW) 今 (10) 日召開董事會，決議以發行新股 2.08 萬股，以換股合併天下數位科技及耀達電腦，屆時兩家公司將成同開旗下 100% 持股子公司，預計 8 月 1 日為合併基準日。

同開董事長洪榆舜今 (10) 日指出，未來該公司在工業電腦、娛樂機台及環保污泥處理，將成三大新事業體。

同開董事會則決議，以發行新股，換股合併天下數位科技及耀達電腦的換股方式為，每 1 股天下數位普通股可換發 0.4 股同開普通股、每 1 股耀達電腦公司普通股換發 2 股同開科技普通股，同時，同開科技擬在 3 月 2 日召開股東臨時會通過相關議案，目前同開暫定股份轉換基準日為今年 8 月 1 日。

同開以增資發行新股合併天下數位科技及耀達電腦之後，股本將由目前的 6.59 億元增加到 8.6 億元。

洪榆舜指出，同開透過此次結盟聯手搶攻自動化及物聯網龐大的市場商機，且藉由三方團隊合作，加速軟硬體及系統整合的開發，可望打進包括休閒娛樂、醫療等新的垂直產業，並提升國際市場的能見度及市場占有率，創造更高的公司價值回饋全體股東。

天下數位科技成立於 1993 年，目前股本為 1.8 億元，該公司主要營運項目為機械手臂研發、製造及銷售，應用範圍廣至休閒娛樂事業、醫療應用等，產品具有包括台灣、美國、中國等地的研發專利、以及 21 個國際性的註冊商標，其機械手臂應用於電子娛樂市場穩坐台灣第一品牌。

至於同開的另一換股合併對象耀達電腦，則成立於 2010 年 6 月，目前股本為 6437 萬元，並在 2015 年底登錄創櫃板，主要專注於軟體研發。天下數位科技與耀達發展之醫療輔助系統已應用在台灣大型醫院，並積極開發電子商務系統、企業資源規劃、行動應用程式的軟體開發等，可望整合雙方資源及擴大營運規模，藉以提升營運效能及強化全球市場競爭力。

同開科技旗下子公司天盛與鐿宸聚焦工業自動化與物聯網市場商機，洪榆舜指出，可望透過此次併購機器手臂設備開發的天下數位及專業軟體開發耀達電腦，進一步滿足更多垂直產業客戶的需求，橫向跨入不同產業領域的應用，包括休閒娛樂、醫院、政府單位等，發揮最大綜橫效益及高附加價值率，切入工業 4.0 及物聯網等高利基的龐大市場，挹注同開科技整體營運新一波成長動能。

同開前 3 季營收 11.47 億元，毛利率 8.51%，稅後純益為 1109 萬元，每股純益為 0.18 元，毛利率年增 3.36 個百分點。