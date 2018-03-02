聯準會政策添變數 羅尤美：新興市場抗波動能力提升

2018 年面臨美國聯準會升息與縮減資產負債表、歐洲央行可能即將縮減 QE 等貨幣政策正常化環境，富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，市場波動性勢必上升，尤其聯準會新任主席鮑爾首次出席國會聽證會即展現偏向鷹派的態度，聯準會緊縮政策速度與強度將成市場一大變數。

然而，羅尤美指出，許多新興國家已採取更為正統的政策穩定財政狀況，新興國家公共債務佔 GDP 比重維持偏低水準，企業債務占股權比重下滑，無論是政府或是企業體質均明顯改善，新興國家對抗外部環境變動、抵禦資金外流的能力提升，過往美國一打噴嚏新興國家隨即重感冒的窘境，可望不再發生。

羅尤美表示，新興市場許多企業面臨過去幾年較具挑戰性的營運環境，已持續透過削減成本、採用新科技的方式增進營運效率，一旦經濟動能回升獲利往往也能明顯加速，新興市場今年度獲利成長率預估可望達到 13% 水準，將是連續第三個年度獲利成長，依據過去經驗，當獲利穩健成長時期，本益比反而也能持續擴張，有望加乘新興股市延續漲勢。

此外，新興市場不復過往高度倚賴能源原物料抑或農產品等資源出口的趨勢，科技產業的發展實已為新興市場創造更多資源，尤其網路對新興市場非常重要，大幅改善新興國家的競爭力，2016 年全球網路使用率最高的十個國家中，新興市場占有五席地位，網路科技的發展結合既有產業，搭配新興國家的人口結構優勢，為新興市場帶來更大的成長推動力，2017 年中國網路盛會雙 11 購物節的單日銷售額來到 253 億美元，即遠超越同年美國感恩節、黑色星期五及網路星期一的銷售總額。

新興市場本身的科技產業在近十年間可見相當明顯的進步，專利申請數在 2015 年占全球比重近五成、全球市值最大的前 10 大公司新興市場企業占了兩名 (騰訊、阿里巴巴)、三星與海力士等新興國家企業主導 DRAM 市場，而從 MSCI 新興市場指數的產業權重來看，科技類股在 2015 年以後，已成為指數中的第一大類股，顯見科技產業重要性日漸增加。