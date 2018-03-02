杜德利：貿易保護主義是「死路一條」 今年四次升息將循序漸進

外電報導，僅次主席和副主席地位的美國聯準會 (Fed) 第三號要角、地方第一大行紐約聯邦銀行總裁杜德利週四在海外的公開演說中提到，應對全球化成本的方式有很多，但保護主義是死路一條，貿易限制治標不治本。他也提到，今年四次加息會“循序漸進”。同日川普宣佈將分別對進口鋼鐵和鋁產品徵稅。



除了重申漸進式加息，杜德利也公開和川普唱起反調，捍衛自由貿易立場。杜德利週四在巴西央行發表演講時明確表態擁護自由貿易的立場。其事先準備的講稿中提到，「應對全球化成本的方式有很多，但保護主義是死路一條。貿易限制治標不治本，其產生其他方面的成本和扭曲。全球化的爭論不是什麼新鮮事，但是我相信，我們處於特別重要的關頭。假如對自由貿易和一體化全球經濟的支持出現大倒退，後果可能是全球經濟增長放緩、生活水準下降。不能保證自由化的貿易機制就會帶來增益，但如果試圖採經濟孤立主義的政策，借此提高生活水準，那是會失敗的。」



杜德利認為，各國需要更善於競爭，而不是減少競爭。要保住競爭力下降行業的就業，貿易壁壘是一種代價高昂的方式。保護主義政策增加商品和服務的生產成本，傷害本國出口商，而且保護主義政策 “往往適得其反，傷害工人、降低增長。”



同日，川普宣布，將對進口鋼鐵和鋁產品徵收關稅，下週將準備好可能的關稅細節，將對進口鋼鐵和鋁分別徵稅 25% 和 10%。他稱，鋼鐵和鋁公司一直遭受不公平的對待，將重新打造美國鋼鐵和鋁產業。



除了大聲反對貿易保護政策外，定於今年夏季卸任的杜德利提到今年四次加息的可能。「如果要加息四次，每次加 25 基點，我相信仍然是循序漸進的，這將是十年前 Fed 收緊政策時一半的激進幅度。」



去年 12 月 Fed 公佈的最新利率預期點陣圖顯示，當時大多數 Fed 官員預計今年總共會加息三次。



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