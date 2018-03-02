為實現捐贈承諾 Facebook執行長已賣近5億美元公司股票

據《路透》報導，由監管文件顯示，Facebook(FB-US) 執行長 Mark Zuckerberg 在今年 2 月，共賣出近 5 億美元公司股票，以資助他與妻子成立的慈善機構 Chan Zuckerberg Initiative (CZI)。

這次行動並不令人意外，早在去年 9 月，Zuckerberg 就已表明會加快售出 Facebook 股票，來支助他在 2015 年 12 月與妻子 Priscilla Chan 所成立的慈善機構。

文件顯示，在 2 月最後 3 天，Zuckerberg 賣出了價值 1.254 億美元，共 68.5 萬股 Facebook，據《路透》測算，這使他在 2 月賣出的股份達 270 萬股，價值 4.822 億美元。

根據 Zuckerberg 在去年 9 月的說法，他要在未來 18 個月內，出售 3500 萬至 7500 萬股 Facebook 的股份。以目前的股價計算，這相當於 130 億美元左右。而依 Zuckerberg 的個人規劃，他持股的 99% 最終都將捐贈給 CZI，以當前市值算，接近 450 億美元。

CZI 主要從事於科學、教育以及和公平正義相關議題的慈善活動業務。