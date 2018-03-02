吃少少就會瘦？專家：正餐只吃一碗乾麵，比便當還糟！

文／早安健康編輯部

身體的運作並非一成不變，當我們突然間吃得很少、供給身體運作的營養不足，就好像每個月的預算減少了，我們會開始節衣縮食、多多存錢，身體也一樣。當身體養成少消耗能量、多儲存脂肪的習慣，這時你剛好受不了節食而大開吃戒，不僅復胖還可能變得更胖。

正餐只吃一碗乾麵，比吃便當還糟糕

如果你以為每一餐只要量少就好，吃的卻是一碗乾麵或一個麵包，這些經過精製加工的醣類容易消化吸收，血糖急速升高之後，又會在大量胰島素作用下快速降低，肚子又餓了。而且胰島素過多會抑制脂肪代謝，血糖反覆升降也會使胰島素失去作用，不易瘦還可能引發糖尿病。

迷信水煮餐、燙青菜，好處沒想像中大

營養師楊承樺指出，有些人很害怕脂肪，但是低油飲食可能會讓人情緒憂鬱、比較容易餓，而且研究發現飲食中油脂的熱量即使低於總熱量 20%，並不會有額外好處。身體還是需要有適當的脂肪，例如好的油脂能製造膽固醇、再製造成荷爾蒙並生成睪固酮，更能漂亮增肌。

燃脂食物，配合運動才會見效

「很多人說綠茶或咖啡可以幫助燃脂，但也就是輔助性質的小小幫助」，楊承樺澄清：「例如咖啡可以提高體脂肪、游離脂肪的釋放，問題是你沒有做運動把這些釋放出來的脂肪消耗掉，等於這些脂肪只是在身體裡循環一圈，消耗掉的部分整體而言不會太明顯。」

來源：《早安健康》 2018 年 3 月

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