萊特幣創始人清空所持LTC 卻改持有NANO

萊特幣創始人 Charlie Lee 在去年 12 月高點時宣稱出清了所持萊特幣 (LTC)，稱這會造成利益衝突。周四他在推特上表示，自己在研究 NANO (源石幣)，也持有部分。在他發布推特後，NANO 在不到 1 天中上漲 14.87%。

Lee 表示，他最近研究了 NANO 幣，覺得非常簡約，每個帳戶都有自己的區塊鏈，同時能專注於快速及免費付款交易。此外，他也聲明，自己確實持有一些 NANO。

據《AMBCrypto》報導，Lee 的說法存有爭議，畢竟萊特幣與源石幣仍為貨幣圈的競爭關係，而這也可能是源石幣為獲取注意的偽代言。

Lee 先前出清萊特幣時解釋，他沒有放棄萊特幣，未來會專注於加密貨幣的開發。為了避免他的影響力與萊特幣的價格出現利益衝突，他決定售出所擁有的萊特幣，僅留極少數做為紀念。

源石幣原名 RaiBlocks，標榜的特色就是快速、零交易費用，交易記錄帳戶餘額而不是交易金額，使得系統可以在不犧牲安全性的情況下，進行大幅度的資料庫修剪。

NANO 近 7 日走勢 (圖表取自 coinmarketcap)

今年 2 月初源石幣更名為 NANO，但不久後成為新聞焦點，卻是因為駭客－義大利交易所 BitGrail 價值 1.5 億美元的 NANO 被盜走。