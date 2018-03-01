美庫存高於預期 國際油價在1週低點徘徊

美國原油庫存高於預期，加上美元指數 (DXY) 處於 6 週高點，週四(1 日) 國際油價雖小幅走揚，仍接近 1 週低點。

根據 Investing.com 報導，美東時間週四凌晨 3 點 35 分，西德州中級原油 4 月期貨上漲 10 美分 (0.21%)，至每桶 61.74 美元，略高於週三創下的 1 週低點 (61.37 美元)。

布蘭特原油 4 月期貨上漲 16 美分 (0.25%)，至每桶 64.88 美元，亦略高於 1 週低點 (64.50 美元美元)。

汽油期貨上漲 0.10%，至每加侖 1.929 美元；天然氣期貨則下跌 0.30%，至每百萬英國熱量單位 (mmbtu)2.659 美元。

美國能源情報署 (EIA) 報告顯示，截至 2 月 23 日當週，原油庫存增加 301.9 萬桶，遠高於預期的 240 萬桶；此外，汽油庫存亦攀升，導致油價承壓。

美國頁岩油產量飆升，顛覆全球原油市場；為了支撐油價，OPEC 和俄羅斯等產油國，採取減產協議因應，預計執行至 2018 年底。

國際能源署 (IEA) 執行長 Fatih Birol 日前表示，美國最晚將於 2019 年，超越俄羅斯，成為全球最大產油國。

Birol 說，「美國頁岩油增產步伐極為強勁，很快就會成為全球最大產油國。」

週四，美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數變化不大，處於 6 週高點 90.63。

美元走強，可能對包括原油在內的美元計價商品價格，造成影響。