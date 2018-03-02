搶衛生紙？買林木基金更實在！

教授：衛生紙漲價只是開端 未來這些都會漲 新聞來源: 聯合新聞網 2018/02/26 近期國內出現搶購衛生紙風潮，中興大學森林學系特聘教授兼農資院副院長王升陽表示，台灣缺乏經營經濟林的觀念，講到利用森林資源，就被冠上破壞生態罪名，缺乏木材資源自給自足能力，他警告，衛生紙漲價只是開端，之後連木材都會漲。

為了因應國際紙漿價格上漲，台灣衛生紙廠商宣佈將調漲衛生紙價格，使得台灣全民一起瘋搶衛生紙，但其實國際紙漿上漲的背後，隱含著全球對於紙製品與上游木材原料的高度需求，鉅亨基金交易平台將藉由本篇文章替大家分析衛生紙上漲背後的投資機會。

1. 線上購物盛行，包裝用紙需求增

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/03/01；此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

近年來，淘寶、亞馬遜等線上購物平台的盛行，使得用來包裝貨物的硬紙板需求增加，而增加的硬紙板需求也同步拉升上游木材原料的價格 (見上圖)。另外，根據聯合國糧食及農業組織的報告 ( FAO )，由於人口持續增長，全球對於紙製品 ( 紙張、硬紙板等 ) 的產量也將持續增加，預估紙製品的產量將以每年 2.7%~3.0% 的速度增長，到 2030 年，全球紙製品的年生產量將達 7.43 億噸。

鉅亨基金交易平台認為，線上購物的盛行加上持續增長的人口，將支持紙製品產量持續成長，並拉升對於紙漿與上游林木原料的需求，林木產業相關類股可望受惠。

2. 美國房市旺，木材價格有撐

另一方面，蓬勃發展的美國房市也是推升木材價格的一大助力。由下圖可見，2012 年以來，美國新屋開工數穩定增長，而這期間美國木材的價格 (使用美國生產者物價指數中的木材類別) 也持續上揚。

鉅亨基金交易平台認為，隨著美國經濟持續穩健復甦，對於美國房市未來樂觀，蓬勃發展的房市將有利房屋營建、室內裝潢等產業，由於這些產業對於木材的需求高，可望進一步激勵木材價格上揚。

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/03/01；此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 環境保護議題抬頭，林木供給端吃緊

除了木材需求端旺盛之外，供給端的吃緊，也可能成為推升木材價格的原因。由於近年全球環境保護議題興起，許多木材以及紙漿的輸出區域皆嚴格限制森林開採的規模，加上從種植樹木到可砍伐需要經年累月的等待，未來供不應求的情況將越趨明顯。

鉅亨基金交易平台認為，隨著木材需求穩定上升，且供給端有限的情況下，未來木材價格可望持續走揚，有利林木產業的營收與盈餘，也提供了相關產業未來股價的想像空間。

鉅亨投資策略

看好用紙需求，投資瞄準林木資源基金

人口的增加、都市化的普及以及線上購物平台的興起都將使得人類對於紙製品的需求持續增加，進而推升對於林木資源的需求，建議投資人可瞄準林木等天然資源基金來佈局。

鉅亨精選基金

>> 百達 - 林木資源 - R 美元

鉅亨網投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨網證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@fundsyes.com

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30