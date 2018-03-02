台股盤前─難脫整理盤格局 法人作帳行情先看中小型股

台股昨 (1) 日開低走高，終場僅跌 29.68 點收在 10785.79 點，守住季線位置，不過，分析師提醒，目前上方仍壓力重重，再加上美股昨日又大跌，震盪整理盤格局暫時不會改變，所幸 3 月為法人作帳月，特別可觀察櫃買的中小型個股表現，建議短線著重於第 1 季業績股和高殖利率概念股，在大盤震盪中可望相對有撐。

三大法人昨日同步賣超，合計達 44.06 億元，其中外資賣超 28.80 億元、投信賣超 2.32 億元、自營商賣超 12.94 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 917 口至 7539 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 34 口至 45256 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2109 口至 10959 口。

美國總統川普表示將對進口鋼鐵和鋁徵收關稅，引發價格上升和貿易戰疑慮，美股應聲重挫，道瓊工業平均指數盤中一度大跌達 586 點，終場收低 420.22 點或 1.68% 至 24608.98；Nasdaq 指數收低 92.45 點或 1.27% 至 7180.56；S&P500 指數收低 36.16 點或 1.33% 至 2677.67；費城半導體指數收低 21.88 點或 1.61% 至 1340.14。

消息面上，經濟部公布 1 月外銷訂單創歷年同期新高，經濟部指出，1 月為傳統淡季，但新興應用行動帶動供應鏈需求因此「淡季不淡」。

泛鴻海集團小金雞今明年密集啟動海內外掛牌計畫，今年由樺漢轉投資工業網安設備廠瑞祺電領銜，最快 4 月於台灣上市，陸續還有 FII、臻鼎旗下鵬鼎，以和夏普轉投資康達智將於大陸與日本掛牌。

電腦品牌廠華碩在 MWC 發表 ASUS ZenFone5 系列智慧型手機，執行長沈振來看好手機事業第 2 季起飛、第 3 季起將獲利，今年手機出貨低標為 1200 萬支。

凱基投顧分析師郭明錤發布報告指出，AirPods 是蘋果推動人工智慧和擴增實境應用的關鍵，並不是 HomePod，預期今年 AirPods 零組件與組裝出貨量分別年增 100% 至 200%，以及 60% 至 80%，對相關供應鏈業績將有幫助。

法人指出，台股昨日承接買盤表現相當強勁，顯示多頭並未結束，短線外資期現貨採中性布局，自營商選擇權偏多保守不變，要留意的是，在 3 月聯準會會議前容易因一點風吹草動帶給金融市場大幅波動，預料在下周四前仍將是盤整格局，若維持量縮狀態對後市較為有利。