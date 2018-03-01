道瓊二週暴跌3200點 2月瘋狂的美國股市

根據 CNNMoney 分析報導，好沉重的通貨膨脹擔憂，讓道瓊二度暴跌逾 1000 點。而後却又強力反彈，扶搖直上。

2 月因而成了 2008 年以來， 最瘋狂的月份之一。

僅僅二週，道瓊暴跌了逾 3200 點，或 12%。而後却又強力回神，一度收復了約三分之二的跌幅。

2 月最後二個交易日，道瓊再大跌 680 點，自 1 月所創記錄高點下跌約 1600 點。

這波跌勢之前，美國股市異常平靜，美國經濟也極為熱絡，這更加突顯了本波跌勢的瘋狂。

Yardeni 研究機構分析師雅德尼 (Ed Yardeni) 說：「這真是雲霄飛車，狂野的走勢。」

全球市場顧問集團分析師肯尼 (Peter Kenny) 說，通貨膨脹擔憂使得道瓊與 S&P 500 直線下跌。隨後在強勁經濟與企業獲利上升的支撑下，指數又直線上揚，像極了 V 型反彈。

儘管股市反彈，却依舊脆弱，仍易受到債券市場的衝擊。

週二，美國 10 年期債券殖利率上升至接近 3%，道瓊大跌 299 點。Fed 主席鮑爾對經濟與通貨膨脹的樂觀，引發了這波跌勢。

投資人擔憂的是，通貨膨脹突然上升，將促使 Fed 積極升息，以冷却經濟，華爾街將無端受到壓力。

利率近來上升，因為經濟轉強，且聯邦政府支出增加，可能被迫增加發行債券。

現在問題在於，股市是否已撥雲見日，或仍將測試 2 月 9 日低點。若通貨膨脹加速，或債券殖利率大幅上升，則股市可能進一步動盪。

但若並非如此，投資人當可樂觀以待。因為美國經濟展望依舊強勁。2 月消費者信心觸及 17 年高點。